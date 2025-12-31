Valoración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "Burujabetasuna herritarren ongizatea bermatzeko palanka" dela azpimarratu du EH Bilduk

Última actualización

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".

EH Bildu Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X