Balorazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Burujabetasuna herritarren ongizatea bermatzeko palanka" dela azpimarratu du EH Bilduk

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa idazkari eta Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak 2026an EAEko eta Nafarroako "estatus politikoak" eguneratzeko erronkari aurre egiteko eskatu du, "subiranotasuna" irabazteko eta "ongizatea bermatzeko". Koalizioak ez du Pradales lehendakariaren mezua baloratu nahi izan, "herri honek lehendakari bat baino gehiago dituelako".

EH Bildu EAEko Autonomia Estatutua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X