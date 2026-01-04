Cientos de personas denuncian en las capitales vascas el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La cónsul de Venezuela en Bilbao llama a los venezolanos activarse para derrotar "la agresión del asesino Trump"

En Bilbao, centenares de personas se han concentrado ante el consulado de Venezuela, junto a la cónsul, Glenna del Valle Cabello, hermana del ministro del Interior del Gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y que ha instado al pueblo de su país a activarse contra el ataque "imperialista".



Vestida con una chaqueta con la bandera de su país como la que suele llevar Maduro, Del Valle Cabello ha asegurado que "Venezuela es de los venezolanos" y ha rechazado un gobierno de transición bajo las órdenes de Washington, como ayer planteó Trump: "Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos".



Se han coreado frases reclamando la libertad de Maduro y la salida de los "yankis" de Venezuela. "No nos da la gana de ser una colonia norteamericana" ha sido otro de los gritos proferidos.



En el mismo acto, el responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu, Igor Zulaika, ha denunciado "el plan imperialista" del gobierno de EE. UU. encaminado a "destruir el derecho internacional".



Ha avisado que Trump ya adelantó que "está dispuesto a intervenir en las elecciones en Europa a favor de la extrema derecha", razón por la que ha considerado necesario manifestarse "para apoyar la paz, la democracia y el derecho autodeterminación".



