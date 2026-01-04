Cientos de personas denuncian en las capitales vascas el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Con el lema "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!", las concentraciones han sido convocadas por la plataforma internacionalista Hegoak, que integran distintos agentes políticos, sindicales y sociales, y han contado con el apoyo de EH Bildu, Podemos e IUN.
Cientos de personas se han concentrado este domingo en las cuatro capitales de Hegoalde para expresar su rechazo al ataque de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Con el lema 'Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!' (No a los ataques imperialistas. Venezuela soberanía. ¡Con el pueblo venezolano!), las concentraciones han sido convocadas por la plataforma internacionalista Hegoak, que integran distintos agentes políticos, sindicales y sociales, y han contado con el apoyo de EH Bildu y de Podemos.
En los comunicados que se han leído, en euskera y castellano, en los cuatro actos de protesta contra el "imperialismo" de Estados Unidos, los convocantes han denunciado firmemente el ataque militar de "extrema gravedad" y el "secuestro ilegal" de Maduro.
La plataforma ha reivindicado "la soberanía de todos los pueblos y personas del mundo como un principio imprescindible". "Nadie puede tomar decisiones sobre el pueblo venezolano. Eso corresponde única y exclusivamente al propio pueblo venezolano y a nadie más", han recalcado.
La cónsul de Venezuela en Bilbao llama a los venezolanos activarse para derrotar "la agresión del asesino Trump"
En Bilbao, centenares de personas se han concentrado ante el consulado de Venezuela, junto a la cónsul, Glenna del Valle Cabello, hermana del ministro del Interior del Gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y que ha instado al pueblo de su país a activarse contra el ataque "imperialista".
Vestida con una chaqueta con la bandera de su país como la que suele llevar Maduro, Del Valle Cabello ha asegurado que "Venezuela es de los venezolanos" y ha rechazado un gobierno de transición bajo las órdenes de Washington, como ayer planteó Trump: "Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos".
Se han coreado frases reclamando la libertad de Maduro y la salida de los "yankis" de Venezuela. "No nos da la gana de ser una colonia norteamericana" ha sido otro de los gritos proferidos.
En el mismo acto, el responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu, Igor Zulaika, ha denunciado "el plan imperialista" del gobierno de EE. UU. encaminado a "destruir el derecho internacional".
Ha avisado que Trump ya adelantó que "está dispuesto a intervenir en las elecciones en Europa a favor de la extrema derecha", razón por la que ha considerado necesario manifestarse "para apoyar la paz, la democracia y el derecho autodeterminación".
En Donostia-San Sebastián, varios cientos de personas se han congregado en los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento de San Sebastián, donde han desplegado una pancarta con el lema de la convocatoria. Un grupo portaba además una bandera de Venezuela así como otra con las siglas del Partido Socialista Unido de ese país.
Los reunidos, entre los que se encontraban distintos representantes de EH Bildu y Podemos, han permanecido en el lugar un cuarto de hora, durante el que la mayor parte del tiempo han estado en silencio, aunque en algunos momentos han coreado lemas contra el imperialismo y los 'yankis', así como en apoyo a Venezuela. Tras la lectura del comunicado han dado por concluida la protesta con un gran aplauso.
Los aplausos también han dado fin a la concentración de Vitoria-Gasteiz, donde unas trescientas personas se han sumado a la concentración en la Plaza de la Virgen Blanca encabezados por una pancarta con el mismo lema.
En Pamplona también se ha celebrado a las 12:30 horas la concentración para mostrar repulsa por la "agresión imperialista" de Estados Unidos en Venezuela y el "secuestro ilegal" de Nicolás Maduro, y para exigir "respeto" a la soberanía del país.
Varios representantes políticos y sindicales navarros han portado la pancarta. Entre los presentes se encontraban la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal; el coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán; el concejal de esta coalición en el Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón; y la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán. Por parte de sindicatos estaban los representantes de UGT, CC.OO., LAB y ELA en la Comunidad foral, Lorenzo Ríos, Josema Romeo, Imanol Karrera e Imanol Pascual, respectivamente.
Con el mismo manifiesto leído en las otras capitales, Hegoak ha denunciado que "estos hechos son totalmente desproporcionados y no respetan en absoluto el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas", han censurado.
Desde Hegoak han criticado que, desde que Donald Trump asumió el cargo "estamos asistiendo a la imposición de una estrategia neocolonial contra los pueblos del mundo; una estrategia basada en intervenciones, amenazas, chantajes y ataques militares, con un impacto especialmente grave en Palestina, América Latina y el Caribe".
Han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han exigido "el respeto a su autodeterminación, sus instituciones, su soberanía y su integridad territorial y han reclamado a la comunidad internacional que "denuncie estas agresiones y adopte medidas contundentes".
Te puede interesar
EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y de querer "intervenir en las elecciones europeas"
"Trump ha iniciado su plan imperialista, con el objetivo de beneficiar a la extrema derecha y a los poderosos", ha dicho Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu. "Nos hemos unido por la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación", ha añadido.
Sánchez promete a la militancia culminar la legislatura, y pide "valentía y determinación"
El presidente del Gobierno español condena "con rotundidad" el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, y reitera su defensa del derecho internacional.
Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria
La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. EH Bildu ha anunciado su participación en las movilizaciones.
Sare llama a llenar las calles de Bilbo el próximo sábado, para reclamar el fin de las políticas de excepción
La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.
Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
El líder del PP ha asegurado a la jueza que remite "todas las comunicaciones" enviadas a Mazón el 29 de octubre, y que "complementan el conjunto de mensajes recibidos" del expresidente de la Generalitat, dejando claro que "no ha sido borrado ninguno de los mensajes de ese chat".
EH Bildu celebrará el 10 de enero su Asamblea General para hacer balance del “Diálogo Nacional”
La coalición considera que 2026 será un año clave para la política vasca y reivindica su trabajo “comprometido y leal” frente a quienes “se dedican al barro”.
PNV: la oposición está enfadada porque no entra en los grandes acuerdos de país
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díaz Antxustegi, ha destacado que la oposición en Euskadi "está enfadada por no ser capaz de entrar en los grandes acuerdos del país", un enfado que "les ha llevado a traer a Euskadi el ruido y la polarización del ambiente político madrileño".
Podemos señala que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha expresado su esperanza en que "nadie sea considerado ilegal" en Euskadi, en alusión a los migrantes, y que el euskera "sirva para unir".
Eneko Andueza: "Cerramos el año con más autogobierno, más competencias y con más responsabilidad sobre la vida de los vascos"
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha destacado que "las políticas progresistas que impulsa el PSE-EE en todas las instituciones se traducen en más bienestar y en más justicia social".