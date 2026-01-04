Venezuelari egindako "eraso inperialista" salatu dute ehunka lagunek Hego Euskal Herriko hiriburuetan
Hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek osatzen duten Hegoak plataforma internazionalistak deitu ditu elkarretaratzeak "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Herriarekin bat! "lelopean. EH Bildu Podemos eta IUNen babesa izan dute.
Ehunka pertsona bildu dira igande honetan Hegoaldeko lau hiriburuetan, AEBk Venezuelan egindako erasoa gaitzesteko eta Nicolas Maduro presidentea eta Cilia Flores emaztea askatzeko eskatzeko.
"Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!" lelopean, Hegoak plataforma internazionalistak deitu ditu elkarretaratzeak. Hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek osatzen dute plataforma hori, eta EH Bilduren eta Podemosen babesa izan dute EAEn, eta Ezker Batuarena ere bai Nafarroan.
Estatu Batuetako "inperialismoaren" aurkako lau protestetan euskaraz eta gaztelaniaz irakurri diren komunikatuetan, deitzaileek gogor salatu dute Maduroren kontrako eraso militarra, "oso larria" delako eta "legez kanpoko bahiketa" ere bai.
Hegoak plataformak "munduko herri eta pertsona guztien subiranotasuna" aldarrikatu du "ezinbesteko printzipio gisa". "Inork ezin du Venezuelako herriari buruzko erabakirik hartu. Hori Venezuelako herriari bakarrik dagokio, eta ez beste inori ", azpimarratu dute.
Venezuelarrei Trump "hiltzaileak" egindako "eraso inperialistaren" kontra ekiteko deia egin die Bilboko kontsulak
Bilbon, ehunka pertsona bildu dira Venezuelako kontsulatuaren aurrean, Glenna del Valle Cabello kontsularekin batera -Diosdado Cabello Venezuelako Barne ministroaren arreba-. Kontsultak eraso "inperialistaren" aurka "aktibatzeko" eskatu die herritarrei.
"Venezuela venezuelarrena" dela aldarrikatu du Del Valle Cabellok, eta Washingtonen agindupean, trantsizioko gobernua eratzea errefusatu du, atzo Trumpek proposatu zuen bezala: "Guk gobernatzen dugu geure burua", defendatu du.
Ekitaldi berean, Igor Zulaika EH Bilduko Nazioarteko Politika eta Harremanetarako arduradunak AEBko Gobernuaren "plan inperialista" salatu du eta AEBk "nazioarteko zuzenbidea suntsitu" nahi duela ere ohartarazi du.
"Europako hauteskundeetan eskuin muturraren alde esku hartzeko" prest dagoela esan izan duela Trumpek gogoratu du, eta, horregatik, beharrezkotzat jo du "bakea, demokrazia eta autodeterminazio eskubidea babestea".
Donostian ere ehunka pertsona bildu dira Alderdi Ederreko lorategietan, Donostiako udaletxearen aurrean.
Deialdiko pankartarekin batera, Venezuelako banderak eta Venezuelako Alderdi Sozialista Batuaren banderak ere erakutsi dituzte.
EH Bilduko eta Podemoseko ordezkariak ere izan dira bertan. Hamabost minutu inguru iraun ditu elkarretaratzeak eta nahiko isila izan den arren, "inperialismoaren" eta "yankien" aurkako leloak ere oihukatu dituzte, Venezuelaren aldekoekin batera. Komunikatua irakurri ondoren, protesta amaitutzat eman dute txalo zaparrada batekin.
Gasteizko elkarretaratzean ere ohar bera irakurri da. 300 bat lagun bildu dira kasu honetan, Andre Maria Zuriaren plazan egin den elkarretaratzean.
Iruñean ere egin dute elkarretaratzea 12:30ean, AEBk Venezuelan egindako "eraso inperialista" eta Nicolas Maduroren "legez kanpoko bahiketa" gaitzesteko, eta herrialdearen subiranotasuna "errespetatzea" eskatzeko.
Bertan izan dira, besteak beste, Laura Aznal EH Bilduk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramailea, Carlos Guzman IUNko koordinatzailea eta Contigo-Zurekin taldeko bozeramailea, Txema Mauleon koalizio horrek Iruñean duen zinegotzia eta Neniques Roldan Nafarroako Ahal Dugu-ko koordinatzailea. Sindikatuen aldetik, Lorenzo Rios, Josema Romeo, Imanol Karrera eta Imanol Pascual UGTko, CC.OO.ko, LABeko eta ELAko ordezkariak izan dira.
Beste hiriburuetan irakurritako manifestu berarekin, Donald Trumpek kargua hartu zuenetik, "munduko herrien aurkako estrategia neokoloniala inposatzen" ari dela salatu dute, "esku-hartzeetan, mehatxuetan, xantaietan eta eraso militarretan oinarritutako estrategiarekin, Palestinan, Latinoamerikan eta Kariben bereziki".
Elkartasuna adierazi diote Venezuelako herriari, eta "bere autodeterminazioa, erakundeak, subiranotasuna eta lurralde osotasuna errespetatzeko" eskatu dute. Era berean, "eraso horiek salatzeko eta neurri sendoak hartzeko" eskatu diote nazioarteari.
