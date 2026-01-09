GOBIERNO DE NAVARRA
Mikel Irujo: "En un gobierno de coalición cada grupo elige a sus consejeros y consejeras"

Mikel Irujo Nafarroako Industria kontseilaria
El consejero de Industria del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. EITB
Euskaraz irakurri: Mikel Irujo, Industria kontseilaria: "Koalizio gobernua da eta bakoitzak erabakitzen ditugu gure kontseilariak"
El consejero de Industria del Gobierno de Navarra y miembro de Geroa Bai, Mikel Irujo, ha valorado la decisión de la presidenta María Chivite de reordenar su gobierno. En este sentido, ha explicado que la colaboración con Félix Taberna y Amparo López ha sido "excelente" hasta el último momento. 

Remírez y Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra

Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente.  Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”.
X