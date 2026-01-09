NAFARROAKO GOBERNUA
Mikel Irujo, Industria kontseilaria: "Koalizio gobernua da eta bakoitzak erabakitzen ditugu gure kontseilariak"

Mikel Irujo Nafarroako Industria kontseilaria
18:00 - 20:00
Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko Industria kontseilaria. EITB
EITB

Azken eguneratzea

Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko Industria kontseilari eta Geroa Baiko kideak azaldu duenez, Maria Chivite presidenteak hartu du Felix Taberna eta Amparo Lopez kontseilariak kargugabetzeko erabakia. "Gure elkarlana azken momentura arte bikaina izan da bai Felix Taberna eta bai Amparo Lopezekin", gaineratu du. 

Nafarroako Gobernua Nafarroa Geroa Bai Politika

