EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"

Pello Otxandiano ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
VITORIA, 27/11/2025.- El portavoz de EH Bildu, Peio Otxandiano, este jueves durante el pleno del Parlamento Vasco en el que se debate sendas iniciativas del PP y Sumar sobre la atención y protección que reciben los alumnos víctimas de acoso escolar y el fortalecimiento del sistema educativo frente a este problema. EFE / L. Rico
Agencias | EITB

EH Bildu "celebra y saluda" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Moncloa para completar cinco nuevas transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero insiste en reclamar una relación "de igual a igual con el Estado".

A través de las redes sociales, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".

"Para la izquierda soberanista, todo lo que es bueno para el país es bienvenido. En cualquier caso, 46 años de constantes retrasos e incumplimientos, así como de erosión silenciosa de nuestro autogobierno, certifican la necesidad de entablar una relación diferente con el Estado, de igual a igual y con garantías. Seguimos trabajando para hacerlo posible", ha subrayado.

La portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, ha anunciado este jueves el acuerdo para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

 

EH Bildu Gobierno Vasco Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

