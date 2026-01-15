EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"
EH Bildu "celebra y saluda" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Moncloa para completar cinco nuevas transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero insiste en reclamar una relación "de igual a igual con el Estado".
A través de las redes sociales, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
"Para la izquierda soberanista, todo lo que es bueno para el país es bienvenido. En cualquier caso, 46 años de constantes retrasos e incumplimientos, así como de erosión silenciosa de nuestro autogobierno, certifican la necesidad de entablar una relación diferente con el Estado, de igual a igual y con garantías. Seguimos trabajando para hacerlo posible", ha subrayado.
La portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, ha anunciado este jueves el acuerdo para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).
COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS
