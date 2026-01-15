Transferentziak
EH Bilduk ontzat jo du transferentzia berrien akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko" harremana izatea eskatu du

Pello Otxandianok positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia". 

VITORIA, 27/11/2025.- El portavoz de EH Bildu, Peio Otxandiano, este jueves durante el pleno del Parlamento Vasco en el que se debate sendas iniciativas del PP y Sumar sobre la atención y protección que reciben los alumnos víctimas de acoso escolar y el fortalecimiento del sistema educativo frente a este problema. EFE / L. Rico
EH Bilduk ontzat jo du Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak transferitzeko zain dauden bost eskumenak eskualdatzeko lortutako akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko harremana" beharrezkoa dela adierazi du.

Sare sozialen bidez, Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia". 

"Ezkerreko subiranistontzat ongietorria herriarentzat ona den guztia. Nolanahi ere, 46 urteko etengabeko atzerapenek eta urraketek, baita gure autogobernuaren higadura isilak ere, Estatuarekin bestelako harreman bat eraikitzeko beharra egiaztatzen dute: berdinen artekoa, eta bermeekin", azpimarratu du.

Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak ostegun honetan iragarri duenez, langabezia-prestazioei, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboei, Itsas Salbamenduari, Eskola Aseguruari eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroari (Bizkaia) dagozkien eskumenen eskualdatzea formalizatuko du akordioak.

TRANSFERENTZIEN BATZORDEA

Eusko Jaurlaritzak itxi egin du transferentziei buruzko akordioa, 'in extremis'

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak baieztatu duenez, bilera bihar egingo dute, 10:30ean, Madrilen, Espainiako Gobernuarekin bi egunez harremanetan egon ostean.

Arantxa Tapia: "Espainiako Gobernuari, agintean dagoena dagoela, negoziazioak azken eguneko azken minutura arte eramatea gustatzen zaio"

Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan Eusko Jaurlaritzako sailburu ohiak adierazi duenez, transferentziei buruzko negoziazioek aurrera egitea espero du, eta ziurtatu du ez dela "presa" kontua, Gernikako Estatutua "nahitaez bete beharreko" Lege Organikoa baita, 45 urte dituena dagoeneko. "Bada garaia hitzartutakoa betetzeko", baieztatu du. 

