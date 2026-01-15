EH Bilduk ontzat jo du transferentzia berrien akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko" harremana izatea eskatu du
Pello Otxandianok positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia".
EH Bilduk ontzat jo du Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak transferitzeko zain dauden bost eskumenak eskualdatzeko lortutako akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko harremana" beharrezkoa dela adierazi du.
Sare sozialen bidez, Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia".
"Ezkerreko subiranistontzat ongietorria herriarentzat ona den guztia. Nolanahi ere, 46 urteko etengabeko atzerapenek eta urraketek, baita gure autogobernuaren higadura isilak ere, Estatuarekin bestelako harreman bat eraikitzeko beharra egiaztatzen dute: berdinen artekoa, eta bermeekin", azpimarratu du.
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak ostegun honetan iragarri duenez, langabezia-prestazioei, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboei, Itsas Salbamenduari, Eskola Aseguruari eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroari (Bizkaia) dagozkien eskumenen eskualdatzea formalizatuko du akordioak.
TRANSFERENTZIEN BATZORDEA
Eusko Jaurlaritzak itxi egin du transferentziei buruzko akordioa, 'in extremis'
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak baieztatu duenez, bilera bihar egingo dute, 10:30ean, Madrilen, Espainiako Gobernuarekin bi egunez harremanetan egon ostean.
Xabi Iraola izango da Sortuko hurrengo koordinatzaile nagusia, ez baita beste hautagaitzarik aurkeztu
Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko du Sortuk bere IV. Kongresua. Atzo arteko epea zuten militanteek hautagaitza alternatibo bat aurkezteko.
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan bere gain hartuko dituen bost eskumenak
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ostiralean sinatuko dute 1979ko Gernikako Autonomia Estatutuko beste bost eskumen Euskadira eskualdatzea, besteak beste, langabezia-prestazioak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak.
Estebanen ustez ez dago irregulartasunik Getxoko jauregiaren auzian, baina kontrakoa frogatzen bada neurriak hartuko dituzte
Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du.
Jaurlaritzak seriotasuna eskatu dio Sanchezen Gobernuari: "Dinamika honekin ezin dugu jarraitu"
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak gogorarazi duenez, oraindik gai batzuk negoziatzeke daude, baina azpimarratu du ezin direla beti erlojuaren kontra lanean aritu. "Seriotasuna eta negoziazioei bestela ekitea eskatzen dugu", gaineratu du Ubarretxenak.
PPren ustez, EAJk Sanchezen gobernuari egin dizkion ohartarazpenak "plantak" dira
Laura Garrido Alderdi Popularrak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratian adierazi duenez, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Espainiako Gobernuari egindako ohartarazpenak "beste antzezpen bat" dira, EAJ PSOEren "menpe" dagoelako eta ez omen duelako "ezer egingo".
Arantxa Tapia: "Espainiako Gobernuari, agintean dagoena dagoela, negoziazioak azken eguneko azken minutura arte eramatea gustatzen zaio"
Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan Eusko Jaurlaritzako sailburu ohiak adierazi duenez, transferentziei buruzko negoziazioek aurrera egitea espero du, eta ziurtatu du ez dela "presa" kontua, Gernikako Estatutua "nahitaez bete beharreko" Lege Organikoa baita, 45 urte dituena dagoeneko. "Bada garaia hitzartutakoa betetzeko", baieztatu du.
Gaur albiste izango dira transferentzien bilera, medikuen grebaren bigarren eguna eta laborarien protestak mugan
Gaur 2026ko urtarrilak 15 erabakiko du Jaurlaritzak Transferentziako Batzorde Mistoaren biharko bilerara joateko baldintzak betetzen ote diren; Osakidetzako medikuek bigarren greba eguna izango dute, atzokoaren ondotik, estatutu propioa eskatzeko; eta Hego Euskal Herriko nekazari eta abeltzainek traktore-martxa egingo dute Biriatu aldera.
Transferentzien Batzordea, azken orduan akordioa lortzeko zain
Transferentzien Batzorde Mistoa bihar da biltzekoa. Aurretik, transferentzien eskualdaketa sinatzeko "beharrezko bermeak" betetzen ote diren aztertuko dute lehendakariak eta sailburuak. EITBk jakin duenez, "akordio batera iristeko etengabeko harremanak" izaten ari dira, eta "aurrerapausoak" eman dira.