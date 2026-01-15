Gernikako Estatutua
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan bere gain hartuko dituen bost eskumenak

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ostiralean sinatuko dute 1979ko Gernikako Autonomia Estatutuko beste bost eskumen Euskadira eskualdatzea, besteak beste, langabezia-prestazioak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak.

Lanbideren bulegoa.
Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak akordioa lortu dute, azkenean, bost eskumen gehiago Euskadira eskualdatzeko. Transferentzien Batzorde Mistoak ostiral honetan Madrilen egingo duen bileran gauzatuko dira eskualdatzeak.

Hauek dira Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko diren eskumenak:

1. Langabezia-prestazioak

Eusko Jaurlaritzak Lanbideren bidez langabeziarekin lotutako hainbat alderdi kudeatzen baditu ere, hala nola enplegu-politika aktiboak eta prestazio ez-kontributiboak. Hala ere, prestazio kontributiboen zatia transferitzea falta da, hau da, denbora batez kotizatu ondoren kobratzen den langabeziarena. Eskualdaketa horrekin, Eusko Jaurlaritzak langabeziarekin lotutako alderdi ekonomiko guztiak kudeatuko ditu.

Bost transferentzietatik garrantzitsuena da. Kalkuluen arabera, euskal administrazioak 822 milioi euro inguru kudeatuko lituzke urtean. Transferentziaren barruan sartuko litzateke Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) 30 bulegoen eta 534 langileren eskualdaketa, nahiz eta ahalmen arauemailea Estatuak izango lukeen.

2. Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du baliabide nahikorik ez duten edo kotizaziopeko prestazioak jasotzeko behar adina kotizatu ez dutenen pentsioak eta subsidioak kudeatzeko eskumena; zehazki, kontribuziorik gabeko baliaezintasun-pentsioak eta erretiro-pentsioak.

Eusko Jaurlaritzak, beraz, bere gain hartuko du prestazio horien aurrekontu-erantzukizuna, kupoaren doikuntzan islatuko dena.

3. Itsas Salbamendua

Transferentziak Eusko Jaurlaritzari emango dio bere uretan itsas salbamenduaren kudeaketa osoa. Horrek esan nahi du erreskate eta salbamendu eragiketak antolatu, koordinatu eta zuzenean egiteaz arduratuko dela, beharrezko flota sortuz edo bere gain hartuz, baita koordinazio zentroak eta langile espezializatuak ere. Gainera, Eusko Jaurlaritzak dagozkion tasak finkatu eta zehapenak ezarri ahal izango ditu. Jarduketen helburuak, orain arte bezala, giza bizitzak, ondasunak babestea eta itsas ingurumena babestea, segurtasuna indartzea eta itsas trafikoa kontrolatzen laguntzea izango dira. 

Efizientzia operatiboan eta koordinazioan hobetzea espero da, itsasoan dabiltzan arrantzale, nabigatzaile, turista eta profesionalen, eta, azken finean, itsasertzeko erabiltzaile guztien babesa bilatzeko.

4. Eskola-asegurua

Eskola Aseguruak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 3. mailatik unibertsitateko 3. zikloaren amaierara arte ikasketa ofizialak egiten dituzten 28 urtetik beherako ikasleak babesten ditu osasun-prestazioen eta prestazio ekonomikoen bidez, eskola-istripuak eta familia-ezbeharrak eragindako gaixotasunen kasuan.

Eusko Jaurlaritzak arautu eta ikuskatuko du, beraz, berariazko aseguru hori, Hezkuntzaren arloan duen eskumenaren barruan.

5. Barakaldoko Makineria Egiaztatzeko Zentroa

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Makineria Egiaztatzeko Zentroaren kudeaketa. Zentroa Barakaldon dago, eta industria-ekipoen ikuskapenak eta ziurtagiriak egiten ditu, horien segurtasuna bermatzeko.

Ikusteko dago eraikinaren kudeaketaz eta jardueraz gain, langileen kudeaketa ere eskualdatuko ote den. Langile guztiak ordezkatzen dituen CCOO sindikatuak aldarrikatu izan duen kontua da hori. Alfonso Rios sindikatuko Lan Osasuneko arduradunaren arabera, "langileek beren borondatea adierazi dute" Eusko Jaurlaritzak har dezan euren kudeaktea, baina, oraingoz, "ez dute horri buruzko inongo informaziorik".

