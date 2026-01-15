Xabi Iraola será el próximo coordinador general de Sortu, al no presentarse ninguna candidatura alternativa

La candidatura para la dirección de Sortu encabezada por Xabi Iraola será la única que aspire a la Secretaría Nacional de la formación de la izquierda abertzale ya que el plazo para presentar candidaturas alternativas finalizó este pasado miércoles, y no se presentó ninguna.

El Consejo Nacional de Sortu presentó el pasado 7 de enero una candidatura compuesta por ocho mujeres y siete hombres, encabezada por Xabi Iraola. Iraola, propuesto para la coordinación general, será quien "lidere un equipo equilibrado desde el punto de vista generacional y territorial", ha señalado Sortu en un comunicado.



Desde el 8 de enero hasta este pasado miércoles, las personas afiliadas a Sortu han tenido la oportunidad de presentar propuestas de candidaturas para su dirección. Al no haberse presentado ninguna, la candidatura presentada por el Consejo Nacional de Sortu será la única para la Secretaría Nacional en las votaciones que se celebrarán del 21 al 23 de enero.



En esas fechas también se votarán la Comisión de Control y Garantías y la Comisión de Cuentas. Al día siguiente, el sábado 24, Sortu pondrá fin a su IV Congreso en la asamblea-acto que se celebrará en Ficoba, en Irun (Gipuzkoa). Allí se reunirán cientos de militantes, así como representantes de diversos agentes de Euskal Herria y varios invitados internacionales.



Tras decidir en la Conferencia Nacional de junio adelantar un año el IV Congreso de Sortu, la organización abertzale inició el proceso en otoño. El 22 de octubre, el Consejo Nacional presentó la ponencia 'Herri gogoa'. Desde entonces, el proceso acumulativo y participativo ha reunido a más de 150 asambleas y a 2000 personas.



De este modo, tal y como ha destacado, "se ha enriquecido y perfilado la hoja de ruta para los próximos años, hasta finales de 2025". Con el inicio del año, se ha dado paso a "la fase de conformación de la dirección" y en diez días "estará listo el Sortu renovado para poner en marcha lo recogido en 'Herri gogoa'".



Iraola fue uno de los creadores de Ernai, la organización juvenil de la formación independentista. Graduado en Educación Primaria, es natural de la Entidad Local Menor de Igeldo, donde inició su trayectoria militante desde muy joven. "s secretario de Herrigintza de Sortu desde 2021, cargo que asumió al tomar el relevo de Pello Otxandiano. Tras su elección, se encargará de la coordinación general en sustitución de Arkaitz Rodríguez, actual secretario de Acción Política de EH Bildu.