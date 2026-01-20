FORO DE DAVOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales: "Venimos a Davos para defender el modelo que ha traído libertades y democracia a Euskadi y Europa"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: “Etorkizuna irabazteko Davoseko foroan egon beharra daukagu”
author image

EITB

Última actualización

El Lehendakari ha dicho que la historia, la II Guerra Mundial, ya enseñó al mundo que “no puede imperar la ley del más fuerte, sino la fuerza de la razón”.  

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Iñigo Ansola EAJren BBBko buruzagia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola reitera que no hubo "irregularidades" en el caso del palacete derribado y defiende la presunción de inocencia de los concejales jeltzales

El presidente del BBB del PNV se ha mostrado "sorprendido" por el registro de la Ertzaintza de las dependencias municipales de Getxo, y ha subrayado que no hay "ninguna persona investigada" en el caso. No obstante, ha señalado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si observase alguna irregularidad o actitud no-ética. 
Cargar más
Publicidad
X