Pradales: "Venimos a Davos para defender el modelo que ha traído libertades y democracia a Euskadi y Europa"
El Lehendakari ha dicho que la historia, la II Guerra Mundial, ya enseñó al mundo que “no puede imperar la ley del más fuerte, sino la fuerza de la razón”.
