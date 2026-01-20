DAVOSEKO FOROA
Pradales: “Etorkizuna irabazteko Davoseko foroan egon beharra daukagu”

18:00 - 20:00
EITB

Mundua blokeka banatu nahi duten horien aurrean, "Europara eta Euskadira demokrazia eta askatasunak ekarri zituen gizarte eradua defendatzeko" asmoz hartuko du parte Lehendakariak Suitzan egiten ari diren foro ekonomikoan.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

