Pradales: “Etorkizuna irabazteko Davoseko foroan egon beharra daukagu”
Mundua blokeka banatu nahi duten horien aurrean, "Europara eta Euskadira demokrazia eta askatasunak ekarri zituen gizarte eradua defendatzeko" asmoz hartuko du parte Lehendakariak Suitzan egiten ari diren foro ekonomikoan.
Zure interesekoa izan daiteke
TASek uko egin dio Euskadi Nazioarteko Euskal Pilota Federazioan parte hartzearen aurkako helegitea ebazteari
Kirola Arbitratzeko Epaitegiak erabaki du ez duela eskumenik Espainiako Pilota Federazioak Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka aurkeztutako errekurtsoa ebazteko.
Accionako presidentea ez da joan Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordera, eta berriro deitu dute
Otsailaren 9an aurkeztu beharko da. Hala ez balitz, delitu bat egin lezakeela gogoratu du Batzordeko presidenteak.
Ertzaintzaren operatiboaren buruak epailearen aurrean deklaratu du: "Hil egin nahi gintuzten"
Falangearen elkarretaratze baten aurrean kontramanifestazioa egiteagatik ikertzen ari diren sei pertsonak deklaratzeari uko egin diote. 22 agente zauritu ziren istiluotan, eta epaiketak aurrera jarraitzen du.
Pradalesek Europa batuagoa eta subiranoagoa izatea eskatu du, ordena global berriaren aurrean
Lehendakaria Munduko Ekonomia Foroan parte hartzen ari da aste honetan, eta paradigma globala aldaketzen ari dela ohartarazi du. Gainera, Europar Batasuna bateratuagoa eta burujabeagoa izatea eta erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea eskatu du.
PSEk eta EAJk Gasteizko aurrekontuak hitzartu dituzte EH Bildurekin, hirugarren urtez jarraian
Gasteizko Udaleko gobernu taldeak (PSEk eta EAJk osatzen dute) EH Bildurekin adostu ditu aurtengo udal aurrekontuak, 2024koekin eta 2025ekoekin egin bezala, Rocio Vitero koalizio abertzalearen bozeramaileak iragarri duenez.
Euskadik "egonkortasunari egin diezaiokeen ekarpena" azpimarratuko du Pradalesek Davosen
Foro ekonomiko horretan lehen aldiz hartuko du parte Euskadiko lehendakariak. Imanol Pradalesen asmoa da Euskadi "lurralde fidagarri, lehiakor eta nazioarteko adostasun handiekin lerrokatutako" gisa erakustea.
Politikariek elkartasuna adierazi diete Adamuzeko biktimei
Lehendakariak euskal herritar guztien elkartasuna helarazi die biktimei. Sanchez ezbeharraren lekura joan da, eta Feijook jarraipen batzorde bat deitu du.
EH Bilduk "zorrotz" jarraituko du eraitsitako jauregiaren inguruko ikerketa, eta ustelkeria zantzurik egonez gero, ardurak eskatuko ditu
Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak gogorarazi duenez, koalizioak salatu zuen Fiskaltzaren aurrean Irurak Bat jauregia eraitsi izana. Ikerketa martxan dagoenez, "zuhur" agertu da, baina hori bukatutakoan "zorrotz" arituko direla hitzeman du.
Ansolak berretsi du "irregulartasunik ez" zela izan eraitsitako jauregiaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du
EAJren BBBko presidentea "harrituta" agertu da Ertzaintzak Getxoko udal bulegoak miatu dituela eta. Ansolak azpimarratu duenez, zinegotziak ez daude ikerketapean, baina EAJk "erabakiak hartuko lituzke" irregulartasunen bat edo etikoki portaera txarren bat ikusiko balu.