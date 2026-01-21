La Federación Internacional de Pelota Vasca afirma que el fallo del TAS "cierra 11 meses de calumnias"
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) ha asegurado que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el que declina su jurisdicción para resolver la reclamación de la Federación Española (FEPelota) contra el reconocimiento de la de Euskadi (EEPF) pone fin a 11 meses de calumnias e injurias por parte de distintos sectores.
"Tras 11 meses de calumnias e injurias por parte de distintos sectores, cerramos este capítulo con el convencimiento que la FIPV reafirma su compromiso con el respeto a sus Estatutos, con la autonomía del movimiento deportivo internacional, y con los valores de diálogo, inclusión, pluralidad y universalidad que caracterizan a la Pelota Vasca como deporte global", ha afirmado.
En un comunicado, la FIPV ha reiterado que "continuará trabajando en favor del desarrollo y la unidad de la Pelota Vasca a nivel mundial, desde el respeto institucional y el marco normativo que rige a nuestra organización".
El TAS declinó ayer tener jurisdicción para resolver la apelación presentada por la Federación Española de Pelota (FEPelota) contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la FIPV celebrada el 28 de diciembre de 2024, en la que se aprobó la admisión como miembro de la Federación Vasca, lo que le abrió la puerta a participar en competiciones internacionales al mismo nivel que España.
En opinión de la Internacional, "la decisión del TAS confirma que los Estatutos de la FIPV no contemplan una cláusula arbitral que habilite la revisión de las decisiones adoptadas por su Asamblea General, ratificando así la plena validez y legitimidad del proceso estatutario y democrático llevado adelante por la FIPV".
"En consecuencia, queda firme la decisión soberana de la Asamblea General de la FIPV que aprobó la modificación estatutaria y la incorporación de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE) como miembro de pleno derecho, la cual participa desde entonces en las competiciones internacionales organizadas por esta Federación", añadió.
La Federación Española acudió al TAS y alegó que el procedimiento con el que tuvo lugar la sesión de la Federación Internacional, cuya sede está en Pamplona, fue "irregular y opaco", y estuvo "viciado de pleno derecho".
