Nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren arabera, Kirola Arbitratzeko Epaitegiaren erabakiak "11 hilabeteko kalumniak itxi ditu"

FIPVk ohar batean berretsi duenez, "Euskal Pilotaren mundu mailako garapen eta batasunaren alde lan egiten jarraituko dugu, erakundeekiko errespetutik eta gure erakundea arautzen duen araudi-esparrutik abiatuta".

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak (FIPV) ziurtatu du Kirol Arbitrajeko Auzitegiaren (KAA) epaiak, Espainiako Federazioak (FEPelota) Euskadiko Federazioaren (EEPF) aitorpenaren aurka egindako erreklamazioa ebazteko jurisdikzioa bertan behera uzten duenak, amaiera ematen diela 11 hilabeteko kalumniei eta irainei hainbat sektoreren aldetik.

"Hainbat sektorek 11 hilabetez kalumniak eta irainak egin ondoren, kapitulu honi amaiera emateko, Euskal Pilota kirol global gisa ezaugarritzen duten elkarrizketa, inklusio, aniztasun eta unibertsaltasun balioekin eta nazioarteko kirol mugimenduaren autonomiarekin duen konpromisoa berresten du FIPVk", adierazi du.

FIPVk ohar batean berretsi duenez, "Euskal Pilotaren mundu mailako garapen eta batasunaren alde lan egiten jarraituko dugu, erakundeekiko errespetutik eta gure erakundea arautzen duen araudi-esparrutik abiatuta".

Kirol Arbitrajeko Auzitegiak atzo uko egin zion Espainiako Pilota Federazioak (FEPelota) FIPVen Ohiko Batzar Orokorrak 2024ko abenduaren 28an hartutako erabakien aurka aurkeztutako apelazioa ebazteko jurisdikziorik izateari. Batzar horretan, Euskadiko Federazioko kide izateko onarpena onartu zen, eta horrek atea ireki zion Espainiaren maila bereko nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko.

Nazioartearen iritziz, "TASen erabakiak berretsi egiten du FIPVen estatutuek ez dutela arbitraje-klausularik jasotzen bere Batzar Nagusiak hartutako erabakiak berrikusteko, eta, horrela, FIPVek aurrera eramandako estatutu- eta demokrazia-prozesuaren erabateko baliozkotasuna eta legitimitatea berresten ditu".

"Ondorioz, FIPVen Batzar Nagusiaren erabaki subiranoa irmoa da, estatutuak aldatzea eta Euskadiko Euskal Pilota Federazioa (FPVE) eskubide osoko kide gisa sartzea onartu zuena, eta harrezkero Federazioak antolatutako nazioarteko lehiaketetan parte hartzen du", gaineratu zuen.

Espainiako Federazioa Kirol Arbitrajeko Auzitegira joan zen, eta Nazioarteko Federazioaren bilkura egiteko prozedura, egoitza Iruñean duena, "irregularra eta opakoa" izan zela argudiatuz eta "eskubide osoz akastuna" izan zela ere esan zuten.

