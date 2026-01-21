Nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren arabera, Kirola Arbitratzeko Epaitegiaren erabakiak "11 hilabeteko kalumniak itxi ditu"
FIPVk ohar batean berretsi duenez, "Euskal Pilotaren mundu mailako garapen eta batasunaren alde lan egiten jarraituko dugu, erakundeekiko errespetutik eta gure erakundea arautzen duen araudi-esparrutik abiatuta".
Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak (FIPV) ziurtatu du Kirol Arbitrajeko Auzitegiaren (KAA) epaiak, Espainiako Federazioak (FEPelota) Euskadiko Federazioaren (EEPF) aitorpenaren aurka egindako erreklamazioa ebazteko jurisdikzioa bertan behera uzten duenak, amaiera ematen diela 11 hilabeteko kalumniei eta irainei hainbat sektoreren aldetik.
"Hainbat sektorek 11 hilabetez kalumniak eta irainak egin ondoren, kapitulu honi amaiera emateko, Euskal Pilota kirol global gisa ezaugarritzen duten elkarrizketa, inklusio, aniztasun eta unibertsaltasun balioekin eta nazioarteko kirol mugimenduaren autonomiarekin duen konpromisoa berresten du FIPVk", adierazi du.
Kirol Arbitrajeko Auzitegiak atzo uko egin zion Espainiako Pilota Federazioak (FEPelota) FIPVen Ohiko Batzar Orokorrak 2024ko abenduaren 28an hartutako erabakien aurka aurkeztutako apelazioa ebazteko jurisdikziorik izateari. Batzar horretan, Euskadiko Federazioko kide izateko onarpena onartu zen, eta horrek atea ireki zion Espainiaren maila bereko nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko.
Nazioartearen iritziz, "TASen erabakiak berretsi egiten du FIPVen estatutuek ez dutela arbitraje-klausularik jasotzen bere Batzar Nagusiak hartutako erabakiak berrikusteko, eta, horrela, FIPVek aurrera eramandako estatutu- eta demokrazia-prozesuaren erabateko baliozkotasuna eta legitimitatea berresten ditu".
"Ondorioz, FIPVen Batzar Nagusiaren erabaki subiranoa irmoa da, estatutuak aldatzea eta Euskadiko Euskal Pilota Federazioa (FPVE) eskubide osoko kide gisa sartzea onartu zuena, eta harrezkero Federazioak antolatutako nazioarteko lehiaketetan parte hartzen du", gaineratu zuen.
Espainiako Federazioa Kirol Arbitrajeko Auzitegira joan zen, eta Nazioarteko Federazioaren bilkura egiteko prozedura, egoitza Iruñean duena, "irregularra eta opakoa" izan zela argudiatuz eta "eskubide osoz akastuna" izan zela ere esan zuten.
Pradales lehendakariak Davoseko Forora egindako bisitaren gakoak
Imanol Pradales lehendakariak Euskadi herrialde egonkor eta erakargarri gisa aurkeztu du munduko ekonomia eta finantza-foro handienean. Lehendakaria Davosera joan da, lehen aldiz Munduko Ekonomia Foroan parte hartzeko. Bertan, munduko lehen mailako ordezkari ekonomiko eta politikoak izango dira.
Zupiria: "Prozesu judizialak atzeratu egiten dira, eta, bitartean, delituak egiten dituztenenek arau-hausteak egiten jarraitzen dute"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren iritziz, "Poliziak eta Justiziak azkar erantzungo balute, modu eraginkorragoan helduko liokete arazoari, eta horrek eragiten duen segurtasun-gabezia sentsazioari". "Horregatik da garrantzitsua Espainiako Gobernuak aintzat hartzea Eusko Jaurlaritzak eta eremu judizialak planteatzen dituzten eskaerak, kasu horiei aurre egin behar dieten epaileen kopurua handitzeko, eta lege-aldaketak egitea, beldur handiena sortzen duten delituei dagozkien zigorrak gogortzeko", nabarmendu du.
Pradales: “Etorkizuna irabazteko Davoseko foroan egon beharra daukagu”
Mundua blokeka banarazi nahi duten horien aurrean, "Europara eta Euskadira demokrazia eta askatasunak ekarri zituen gizarte eradua defendatzeko" asmoz hartuko du parte lehendakariak Suitzan egiten ari diren foro ekonomikoan.
TASek atzera bota du Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasunaren aurka Espainiak jarritako helegitea
Kirola Arbitratzeko Epaitegiak erabaki du ez duela eskumenik Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka Espainiako Pilota Federazioak aurkeztutako errekurtsoa ebazteko. Ebazpen horren kontra ezin da helegiterik jarri, eta, beraz, auzia bere horretan geratuko da; alegia, euskal pilota federazioak ofiziala izaten jarraituko du.
Accionako presidentea ez da joan Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordera, eta berriro deitu dute
Otsailaren 9an aurkeztu beharko da. Hala ez balitz, delitu bat egin lezakeela gogoratu du Batzordeko presidenteak.
Ertzaintzaren operatiboaren buruak epailearen aurrean deklaratu du: "Hil egin nahi gintuzten"
Falangearen elkarretaratze baten aurrean kontramanifestazioa egiteagatik ikertzen ari diren sei pertsonak deklaratzeari uko egin diote. 22 agente zauritu ziren istiluotan, eta epaiketak aurrera jarraitzen du.
Pradalesek Europa batuagoa eta subiranoagoa izatea eskatu du, ordena global berriaren aurrean
Lehendakaria Munduko Ekonomia Foroan parte hartzen ari da aste honetan, eta paradigma globala aldaketzen ari dela ohartarazi du. Gainera, Europar Batasuna bateratuagoa eta burujabeagoa izatea eta erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea eskatu du.
PSEk eta EAJk Gasteizko aurrekontuak hitzartu dituzte EH Bildurekin, hirugarren urtez jarraian
Gasteizko Udaleko gobernu taldeak (PSEk eta EAJk osatzen dute) EH Bildurekin adostu ditu aurtengo udal aurrekontuak, 2024koekin eta 2025ekoekin egin bezala, Rocio Vitero koalizio abertzalearen bozeramaileak iragarri duenez.
Euskadik "egonkortasunari egin diezaiokeen ekarpena" azpimarratuko du Pradalesek Davosen
Foro ekonomiko horretan lehen aldiz hartuko du parte Euskadiko lehendakariak. Imanol Pradalesen asmoa da Euskadi "lurralde fidagarri, lehiakor eta nazioarteko adostasun handiekin lerrokatutako" gisa erakustea.