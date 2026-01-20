TASek uko egin dio Euskadi Nazioarteko Euskal Pilota Federazioan parte hartzearen aurkako helegitea ebazteari
Kirola Arbitratzeko Epaitegiak erabaki du ez duela eskumenik Espainiako Pilota Federazioak Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka aurkeztutako errekurtsoa ebazteko.
TAS Kirola Arbitratzeko Epaitegiak ez du jurisdikziorik Espainiako Pilota Federazioak (FEP) Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioaren estatutuak aldatzearen aurka aurkeztutako apelazioa berrikusteko eta ebazteko.
Erakunde horrek ohar batean azaldu duenez, Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dute aurreikusten TASen jurisdikzioa federazio nazional batek Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak hartutako erabakien aurka aurkeztutako apelazioa aztertzeko.
TASek gogoratu du nazioarteko federazioaren Ohiko Batzar Nagusiak estatutuak aldatzeko eta Euskadiko Federazioa kide gisa sartzeko proposamena onartu zuela 2024ko abenduaren 28an. Data horretatik aurrera, Euskadi euskal pilotako nazioarteko txapelketetan parte hartzen ari da.
Horren aurrean, Espainiako Federazioak apelazio bat aurkeztu zuen TASen, Kubako Federazioarekin batera, nazioarteko eta Euskadiko federazioen aurka, bileretan egindako akordioengatik. Izan ere, Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan hartutako erabakiak TASen aurrean apelatu zitezkeela alegatu zuen, federazio horren estatutuen 65. artikulua aipatuz. Hala ere, Kubako Federazioak 2025eko azaroan atzera bota zuen bere helegitea.
Bere komunikatuan, TASek adierazi du ezin duela eztabaidaren mamia aztertu, “aldez aurretik helegite bat ebazteko jurisdikziorik duen zehaztu gabe”. Era berean, jakinarazi du 2025eko irailaren 11n idazkiak trukatu eta entzunaldi birtuala egin ondoren, gehiengoz erabaki zuela Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dutela aurreikusten TASen jurisdikziorik federazio nazional batek Nazioarteko Federazioak hartutako erabakien aurka aurkeztutako helegiteen aurrean. "Ondorioz, Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak Euskadiko Pilota Federazioa kide gisa aitortzeko hartutako erabakia ezin izan du epaimahaiak berrikusi", azpimarratu du.
Espainiako Federazioak kasua salatu zuen, 2024ko abenduaren 28an euskal federazioaren onarpena onartu zuen nazioarteko federazioaren Batzarraren deialdian irregulartasunak egon zirela iritzita.
Espainiako Federazioak argudiatu zuen nazioartekoaren erabaki-organo gorenaren saioa "irregularra eta opakua" izan zela, eta "eskubide osoz akastuta" egon zela.
TASera jotzeko erabakia Julian Garcia Angulok hartu zuen, kudeaketa-batzordeko presidente gisa, eta hark zuzendu zuen federazioa, urtarrilaren 19an Javier Conde presidente izendatu zuten arte.
Garcia Angulok argudiatu zuen Espainia modu arbitrarioan baztertu zela batzarraren bozketan, ezin izan zuelako parte hartu nazioarteko federazioak ezarri zion diziplina-zigorragatik.
Nazioarteko federazioak ukatu egin zuen Espainiakoari bozketan parte hartzea galarazi zitzaionik, eta esan zuen kudeaketa-batzordeko beste edozein kidek parte har zezakeela horren ordezkari gisa.
Euskadi 2025eko ekainean estreinatu zen nazioarteko txapelketetan
Euskadik nazioarteko estreinaldia izan zuen Gernikan, joan den ekainaren hasieran, 54 metroko frontoiko zesta-puntako I. Nazioen Ligan, Espainiaren aurka lehen aldiz jokatu zuen lehiaketa batean.
Hitzordu hartatik aurrera, euskal taldeak beste txapelketa ofizial batzuetan parte hartu du Espainiarekin lehian; azkena, 36 metroko Nazioen Liga, Bilbon, azaroaren amaieran.
Euskadi euskal pilotan ofizialki aitortzeko bidea ahalbidetu zuen 2022an onartutako Kirolaren Legearen erreformak. Aldaketa horri esker, federazio autonomikoek nazioartean parte hartu dezakete, errotze historiko eta soziala duten diziplinetan.
Neurri hori PSOEk eta EAJk hartutako konpromiso bat izan zen, jeltzaleek Pedro Sanchez 2019an Espainiako presidente izendatzea babestu zezaten.
PPk errefusatu egin du Euskadik Espainiaren aurka parte hartu ahal izatea, eta federazio autonomikoen nazioarteko onarpena ahalbidetzen duen artikulua kentzeko konpromisoa hartu du.
