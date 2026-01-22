Foro Davos 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales: "Euskadi es un buen modelo que sirve de refugio para quien busca estabilidad en un mundo inestable"

Pradales: "Euskadi es un buen modelo que sirve de refugio para quien busca estabilidad en un mundo inestable"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: "Euskadi eredu ona da mundu ezegonkor batean egonkortasuna bilatzen duenarentzat"
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari ha cerrado su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos con la defensa del modelo vasco en un evento compartido con Naciones Unidas. 

Pradales: “Si Europa no quiere ser súbdita tiene que tomar sus propias decisiones”
Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

pello otxandiano jone berriozabal
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria

La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto".  Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"

En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

Cargar más
Publicidad
X