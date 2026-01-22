Pradales: "Euskadi es un buen modelo que sirve de refugio para quien busca estabilidad en un mundo inestable"
El lehendakari ha cerrado su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos con la defensa del modelo vasco en un evento compartido con Naciones Unidas.
Mikel Torres afirma que el derecho a decidir es el "escollo principal" para acordar un nuevo Estatuto
Según ha asegurado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, el derecho a decidir es una "línea roja" que los socialistas no van a "cruzar", y que podría llevar a que la negociación "encalle".
Pradales: “Si Europa no quiere ser súbdita tiene que tomar sus propias decisiones”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, si Europa "no quiere ser súbdita ni vasalla de los intereses de otros bloques de otros líderes, tiene que tomar sus propias decisiones y jugar a ser un actor global".
PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria
La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto". Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista.
Intensa jornada de trabajo del lehendakari Pradales en el Foro de Davos
Durante la jornada de hoy, el lehendakari, Imanol Pradales, ha podido departir sobre la actualidad vasca con Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe y Justin Trudeau, entre otros. “Era importante que Euskadi este en este escaparate, hacer relaciones, sembrar para recoger", ha subrayado el lehendakari.
"Estamos contentos con la decisión y lo único que pedimos ahora es respeto"
Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota, ha subrayado que quieren que se les respete "como una federación independiente", como lo son la española, la francesa, la argentino o la mexicana, por ejemplo. "Queremos que cada uno en su casa haga sus deberes. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible en nuestra casa", ha añadido Mitxelena.
La Federación Internacional de Pelota Vasca afirma que el fallo del TAS "cierra 11 meses de calumnias"
En un comunicado, la FIPV ha reiterado que "continuará trabajando en favor del desarrollo y la unidad de la Pelota Vasca a nivel mundial, desde el respeto institucional y el marco normativo que rige a nuestra organización".
Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"
En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.
Las claves de la visita del lehendakari Pradales al Foro de Davos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado a Euskadi como un país estable y atractivo en el mayor foro económico y financiero del mundo, el de Davos (Suiza). El lehendakari ha viajado a Davos para participar por primera vez en el Foro Económico Mundial, al que acuden representantes económicos y políticos de primer orden mundial.