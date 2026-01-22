Pradales: "Mundu ezegonkor honetan, babesleku gisa balio duen eredu ona da Euskadi"
Davoseko Munduko Ekonomia Foroan egindako bisitaren amaieran, euskal eredua defendatu du lehendakariak.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Torresek dio erabakitzeko eskubidea dela Estatutu berria adosteko "oztopo nagusia"
Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburu eta lehendakariorde sozialistak ziurtatu duenez, erabakitzeko eskubidea "marra gorri" bat da, eta adierazi du sozialistek ez dutela "gurutzatuko". Esan du negoziazioa geldiarazi lezakeela auzi horrek.
Albiste izango dira: Davoseko Foro Ekonomikoa, abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik, eta Oscar sarietarako izendapenak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales: "Europak ez badu inoren mendeko izan nahi, bere erabakiak hartu behar ditu"
Imanol Pradales lehendakariak adierazi duenez, Europak "ez badu beste lider batzuen interesen mendeko izan nahi, erabaki propioak hartu behar ditu eta ekintzaile globala izan behar du".
Gasteizko aurrekontuen onarpenean hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi diote elkarri EAJk eta EH Bilduk
Gasteizko aurrekontuen onarpena ika-mika iturri izaten ari da EAJren eta EH Bilduren artean. Batak besteari leporatzen diote hauteskunde interesak bultzatuta jokatu izana. Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruaren arabera, EH Bilduk "argazki bat nahi zuen". Pello Otxandiano EH Bilduko ordezkariaren hitzetan, berriz, EAJk "hautu politikoa" egina du, koalizioarekin akordiorik ez ixteko.
Pradales lehendakariaren jardunaldi bizia Davosko Foroan
Gaur, Imanol Pradales lehendakariak, besteak beste, Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe eta Justin Trudeaurekin hitz egiteko aukera izan du. "Garrantzitsua zen Euskadi erakusleiho honetan egotea, harremanak egitea, epe luzera biltzeko orain ereitea", azpimarratu du lehendakariak.
"Pozik gaude erabakiarekin, eta orain errespetua eskatzen dugu"
Joxemari Mitxelenak, Euskadiko Pilota Federazioaren presidenteak, "federazio independente gisa" errespetatzea nahi dutela azpimarratu du, Espainiakoa, Frantziakoa, Argentinakoa edo Mexikokoa bezala. "Bakoitzak bere etxeko lanak ondo egin ditzala. Gu saiatuko gara gureak ondo egiten", gaineratu du Mitxelenak.
Nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren arabera, Kirola Arbitratzeko Auzitegiaren erabakiak "11 hilabeteko kalumniak itxi ditu"
FIPVk ohar batean adierazi duenez, "Euskal Pilotaren mundu mailako garapen eta batasunaren alde lan egiten jarraituko dugu, erakundeekiko errespetutik eta gure erakundea arautzen duen araudi-esparrutik abiatuta".
Pradales lehendakariak Davoseko Forora egindako bisitaren gakoak
Imanol Pradales lehendakariak Euskadi herrialde egonkor eta erakargarri gisa aurkeztu du munduko ekonomia eta finantza-foro handienean. Lehendakaria Davosera joan da, lehen aldiz Munduko Ekonomia Foroan parte hartzeko. Bertan, munduko lehen mailako ordezkari ekonomiko eta politikoak izango dira.
Zupiria: "Prozesu judizialak atzeratu egiten dira, eta, bitartean, delituak egiten dituztenenek arau-hausteak egiten jarraitzen dute"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren iritziz, "Poliziak eta Justiziak azkar erantzungo balute, modu eraginkorragoan helduko liokete arazoari, eta horrek eragiten duen segurtasun-gabezia sentsazioari". "Horregatik da garrantzitsua Espainiako Gobernuak aintzat hartzea Eusko Jaurlaritzak eta eremu judizialak planteatzen dituzten eskaerak, kasu horiei aurre egin behar dieten epaileen kopurua handitzeko, eta lege-aldaketak egitea, beldur handiena sortzen duten delituei dagozkien zigorrak gogortzeko", nabarmendu du.