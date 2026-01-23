Entrevista en Euskadi Irratia
Zupiria advierte de que proliferan los casos antisistema

Euskaraz irakurri: Antisistema kasuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Zupiriak
EITB

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha advertido de que se están multiplicando los casos antisistema. Ha enmarcado en ese contexto los incidentes ocurridos el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.

Ertzaintza Gobierno Vasco Política

