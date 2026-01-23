Zupiria advierte de que proliferan los casos antisistema
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha advertido de que se están multiplicando los casos antisistema. Ha enmarcado en ese contexto los incidentes ocurridos el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.
El pleno de Vitoria-Gasteiz aprueba los presupuestos de 2026 con los votos de PSE-EE, PNV y EH Bildu
La alcaldesa subraya que van "3 presupuestos de 3" y Vitoria-Gasteiz avanza "con fuerza", mientras Artolazabal niega "cesión de liderazgo" tras la suma de EH Bildu. Desde la coalición soberanista se han felicitado por el acuerdo alcanzado, al que la portavoz se ha referido como "satisfactorio".
EH Bildu critica que exdirectivos de Solaria ocupen cargos en la Administración pública de la mano del PNV
La coalición soberanista ha recordado que actualmente hay 19 proyectos de plantas fotovoltaicas en Álava, y ha puesto en duda los intereses que puedan tener estos dos altos cargos: “Es un escándalo”. Joseba Díez Antxustegi, parlamentario del PNV, ha respondido en la red social X que "a algunos no les importa utilizar la mentira para señalar al adversario político".
Pradales: "Euskadi es un buen modelo que sirve de refugio para quien busca estabilidad en un mundo inestable"
El lehendakari ha cerrado su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos con la defensa del modelo vasco en un evento compartido con Naciones Unidas.
Mikel Torres afirma que el derecho a decidir es el "escollo principal" para acordar un nuevo Estatuto
Según ha asegurado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, el derecho a decidir es una "línea roja" que los socialistas no van a "cruzar", y que podría llevar a que la negociación "encalle".
Será noticia: Foro económico de Davos, aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y nominaciones a los Óscar
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales: “Si Europa no quiere ser súbdita tiene que tomar sus propias decisiones”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, si Europa "no quiere ser súbdita ni vasalla de los intereses de otros bloques de otros líderes, tiene que tomar sus propias decisiones y jugar a ser un actor global".
PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria
La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto". Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista.
Intensa jornada de trabajo del lehendakari Pradales en el Foro de Davos
Durante la jornada de hoy, el lehendakari, Imanol Pradales, ha podido departir sobre la actualidad vasca con Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe y Justin Trudeau, entre otros. “Era importante que Euskadi este en este escaparate, hacer relaciones, sembrar para recoger", ha subrayado el lehendakari.
"Estamos contentos con la decisión y lo único que pedimos ahora es respeto"
Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota, ha subrayado que quieren que se les respete "como una federación independiente", como lo son la española, la francesa, la argentino o la mexicana, por ejemplo. "Queremos que cada uno en su casa haga sus deberes. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible en nuestra casa", ha añadido Mitxelena.