Antisistema kasuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Zupiriak

18:00 - 20:00
EITB

Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta ohartarazi du ugaritzen ari direla muturreko eta antisistemen kasuak, eta testuinguru horretan kokatu du urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluak.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

pello otxandiano jone berriozabal
18:00 - 20:00
Gasteizko aurrekontuen onarpenean hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi diote elkarri EAJk eta EH Bilduk

Gasteizko aurrekontuen onarpena ika-mika iturri izaten ari da EAJren eta EH Bilduren artean. Batak besteari leporatzen diote hauteskunde interesak bultzatuta jokatu izana. Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruaren arabera, EH Bilduk "argazki bat nahi zuen". Pello Otxandiano EH Bilduko ordezkariaren hitzetan, berriz, EAJk "hautu politikoa" egina du, koalizioarekin akordiorik ez ixteko. 
