El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Catalunya.
Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.
Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.
El anuncio de los ceses ha coincidido con una rueda de prensa de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la que ha reclamado a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación "inconcebible e intolerable" en la red de Rodalies.
Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento "al pie de la letra" de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.
Preguntada por si el Govern pediría dimisiones o ceses, Paneque ha explicado que han trasladado los dos ámbitos en los que se habían detectado "deficiencias no tolerables" en los que han pedido responsabilidades, y que era el Ministerio quién debía tomar decisiones.
Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies si no cesa a Paneque. Ha considerado “inaudito” que la consellera siga formando parte del Govern: "Hace un año fue reprobada por el Parlament y ya debería haber dimitido. Si Illa no la quiere cesar, el presidente de la Generalitat de Catalunya pasa a ser el responsable de esta crisis".
Así, ha acusado a la consellera de mentir o de desconocer la realidad, motivos suficientes "para que dimita o la cesen" ante lo que, a su juicio, es la crisis de transporte más grande en Catalunya de los últimos decenios.
Asimismo, ha defendido que el ministro, Óscar Puente, también debe asumir responsabilidades y dimitir al achacarle "o bien desidia o ignorancia porque no sabía de quién es el muro que cayó en Gelida (Barcelona)". Por ello, ha reclamado la necesidad de Catalunya gestione el 100 % del servicio de Rodalies y no el "traspaso fake" acordado entre el PSOE y ERC que, en su opinión, ha quedado superado por la realidad al no poder garantizarse un servicio de calidad.
A esa misma reclamación se ha sumado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, quien pedido acelerar el traspaso de Rodalies.
En rueda de prensa, Albert ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Puente y la consellera Paneque. “Es imprescindible que se acabe con este desconcierto e incapacidad de gestionar esta situación", ha reclamado, que ha añadido que es injustificable que no haya habido servicio de Rodalies durante varios días y ha acusado al Govern de dar mensajes contradictorios y no cumplir lo que anuncian.
El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español
La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.
Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"
Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores".
PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo
Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.
Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Araia, Amurrio y San Sebastián durante el fin de semana
El Departamento de Seguridad ha condenado rotundamente las pintadas y ha denunciado que "una vez más los enemigos de la convivencia pretenden imponer su totalitarismo señalando a agentes de la Ertzaintza que trabajan para que la ciudadanía viva en una Euskadi segura y democrática".
Sánchez muestra su apoyo al ministro español Óscar Puente, mientras PP y ERC piden su dimisión
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de España de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro español de Transportes por su "incapacidad manifiesta" a la hora de afrontar y explicar lo sucedido.
Podemos Euskadi apuesta por "construir candidaturas amplias" para tener "una izquierda vasca fuerte"
"Se considera que es hora de redefinir el autogobierno, y se apoya el derecho a decidir, pero lo que de verdad urge es usar las herramientas de las que disponemos, incluido algo tan valioso como es nuestra lengua, el euskera, para unir en lo social, nunca para dividir", dicen sobre el módelo de país.
Juan Mari Atutxa, entrevistado por ETB, hace referencia al debate del modelo policial y al caso Rosa Zarra, entre otros
"Es un honor para mí recibir el Premio de la Fundación Sabino Arana", ha dicho, satisfecho, Juan Mari Atutxa. "Poner el modelo policial en cuestión es un derecho. Se puede discutir: si fuera el caso, corregir", ha subrayado el que fuera consejero de Interior durante casi ocho años.