El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies

Junts responsabiliza al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies y, junto a ERC, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
GRAFCAT6908. BARCELONA, 21/01/2026.- Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona este miércoles cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. EFE/Toni Albir
Durante los últimos días ha habido suspensiones del servicio de Rodalies. Foto: EFE
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Catalunya.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.

Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.

El anuncio de los ceses ha coincidido con una rueda de prensa de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la que ha reclamado a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación "inconcebible e intolerable" en la red de Rodalies.

Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento "al pie de la letra" de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.

Preguntada por si el Govern pediría dimisiones o ceses, Paneque ha explicado que han trasladado los dos ámbitos en los que se habían detectado "deficiencias no tolerables" en los que han pedido responsabilidades, y que era el Ministerio quién debía tomar decisiones.

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies si no cesa a Paneque. Ha considerado “inaudito” que la consellera siga formando parte del Govern: "Hace un año fue reprobada por el Parlament y ya debería haber dimitido. Si Illa no la quiere cesar, el presidente de la Generalitat de Catalunya pasa a ser el responsable de esta crisis".

Así, ha acusado a la consellera de mentir o de desconocer la realidad, motivos suficientes "para que dimita o la cesen" ante lo que, a su juicio, es la crisis de transporte más grande en Catalunya de los últimos decenios.

Asimismo, ha defendido que el ministro, Óscar Puente, también debe asumir responsabilidades y dimitir al achacarle "o bien desidia o ignorancia porque no sabía de quién es el muro que cayó en Gelida (Barcelona)". Por ello, ha reclamado la necesidad de Catalunya gestione el 100 % del servicio de Rodalies y no el "traspaso fake" acordado entre el PSOE y ERC que, en su opinión, ha quedado superado por la realidad al no poder garantizarse un servicio de calidad.

A esa misma reclamación se ha sumado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, quien pedido acelerar el traspaso de Rodalies.

En rueda de prensa, Albert ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Puente y la consellera Paneque. “Es imprescindible que se acabe con este desconcierto e incapacidad de gestionar esta situación", ha reclamado, que ha añadido que es injustificable que no haya habido servicio de Rodalies durante varios días y ha acusado al Govern de dar mensajes contradictorios y no cumplir lo que anuncian.

