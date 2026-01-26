Katalunia

Garraio Ministerioak Renfeko eta Adifeko bi goi-kargudun kargugabetu ditu Rodaliesen krisiagatik

Juntsek Salvador Illa Generalitateko presidentea egin du Rodaliesen krisiaren erantzule, eta, ERCrekin batera, Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren eta Oscar Puente Garraio ministroaren kargugabetzea eskatu du.
Azken egunetan Rodaliesen zerbitzua eten dute. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak kargutik kendu ditu Josep Enric Garcia Rodalieseko zuzendari operatiboa eta Raul Miguez Adifeko ustiapen eta mantentze-lanetako zuzendari nagusia, Katalunian Rodalies zerbitzua etenda egon ostean.

Jose Antonio Santano Estatu idazkariak astelehen honetan iragarri duenez, Renfeko eta Adifeko presidenteei erantzukizunak hartzeko eskatu die, Oscar Puente arlo horretako ministroa jakinaren gainean egonda.

Santanok "inflexio-puntu" gisa aurkeztu ditu kargu-uzte horiek Rodaliesen jardunean eta zerbitzu horri buruz duten pertzepzioan.

Ildo berean, Silvia Paneque Generalitateko Lurralde kontseilariak prentsaurrekoa eman du, eta Renferi eta Adifi berehalako aldaketak eta inbertsioak egiteko eskatu die, Rodaliesen sarean "pentsaezina eta onartezina" den egoera delakoan.

Eskaera bi arlotan oinarrituta justifikatu du Panequek, bere hitzetan, azken egunotan Rodalies zerbitzuaren krisi-egoera larriagotu duten bi esparrutan oinarrituta: zerbitzuaren titularraren (Generalitatea bera) jarraibideak "hitzez hitz" ez jarraitzea eta sarearen beharrezko mantentze prebentiboa ez egitea.

Kataluniako Gobernuak dimisioak edo kargu-uzteak eskatuko lituzkeen galdetu diotenean, Panequek azaldu du "onartezinak ez diren hutsuneak" atzeman dituzten bi esparruen berri eman dutela, eta Ministerioak hartu behar zituela erabakiak.

Bere aldetik, Josep Rius Juntseko bozeramaileak Salvador Illa Generalitateko presidentea egin du Rodaliesen krisiaren erantzule, Paneque kargutik kentzen ez badu. Kontseilaria Kataluniako Gobernuko kide izaten jarraitzea "harrigarria" dela esan du: "Duela urtebete Kataluniako Parlamentuak kargu hartu zion eta dimisioa eman behar zuen. Illak ez badu kargutik kendu nahi, Kataluniako Generalitateko presidentea izango da krisi honen erantzulea".

Hala, gezurra esatea edo errealitatea ez ezagutzea leporatu dio kontseilariari, arrazoi nahikoak "dimisioa emateko edo bertan behera uzteko", azken hamarkadetan Katalunian izan den garraio krisirik handienaren aurrean.

Halaber, Oscar Puente ministroak ere erantzukizunak bere gain hartu eta dimisioa eman behar duela defendatu du, "edo utzikeria edo ezjakintasuna, ez zekielako norena den Gelidan (Bartzelona) erori zen harresia". Horregatik, aldarrikatu du Rodaliesen zerbitzuaren % 100 Kataluniak kudeatzeko beharra, eta ez PSOEren eta ERCren artean adostutako "transferentzia fake"-a, bere ustez, errealitateak gainditu baitu, kalitatezko zerbitzua bermatu ezin delako.

Erreklamazio horrekin bat egin du Isaac Albert ERCko bozeramaileak, eta Rodaliesen eskualdatzea bizkortzea eskatu du. Prentsaurrekoan, Albertek Puente ministroaren eta Paneque kontseilariaren dimisioa eskatu du. "Ezinbestekoa da nahasmendu eta egoera kudeatzeko ezintasun horrekin amaitzea", eskatu du, eta Rodaliesen zerbitzurik ez izatea justifikaezina dela gaineratu du. Gainera, Kataluniako Gobernuari mezu kontraesankorrak ematea eta iragartzen dutena ez betetzea leporatu dio.

