Antxon Alonso se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en Navarra
Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.
El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento regional.
Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.
Ha llegado al Parlamento de Navarra a las 9:35 horas y ha esperado en una sala hasta dos minutos antes de las 10:00 horas, cuando ha entrado en la comisión.
En un turno inicial, ha señalado que como el motivo de su citación coincide con la causa abierta en el Tribunal Supremo, se acogía a su derecho a no declarar, también por recomendación de su letrado.
El administrador de Servinabar había solicitado que la comparecencia se hiciese en secreto, pero en la reunión interna previa los portavoces de los grupos han rechazado esa opción.
El primer portavoz en intervenir, el representante de UPN, Javier Esparza, ha tratado de que Alonso respondiera a sus preguntas y, tras 25 minutos de interrogatorio, este le ha respondido que "le contestaría muy a gusto a todas" pero que no lo iba a hacer porque su letrado le había dicho que no contestara. "¿Por qué no dice la verdad y descansa?", ha insistido el portavoz de UPN.
Esparza le ha dicho que "los navarros se merecen saber lo que ha ocurrido" y que "Servinabar es la trama en sí misma". "Ustedes actuaban como conseguidores de licencias y de permisos", ha añadido.
También le ha preguntado qué aportaba a la UTE con Acciona y Osés Construcción, adjudicataria de la duplicación de los túneles de Belate, para tener un 15 % de la misma. "¿Cree que somos idiotas? ¿La sociedad se merece que se le intente manipular?", le ha preguntado.
Sí ha respondido que conoce a los directivos de Osés Construcción, y se ha dedicado a reaccionar con diferentes muecas o gestos y a beber agua. UPN ha agotado su hora de interrogatorio, donde ha logrado que, al igual que en el Senado, Alonso repita que no conoce al presidente de la mesa de contratación de Belate, Jesús Polo.
Durante el turno del socialista Javier Lecumberri, Alonso solo ha respondido que, hasta donde él sabe, "no hay ninguna obra pública de Navarra investigada", lo que ha utilizado el portavoz del PSN para afear a UPN que "ensucie el nombre de Navarra".
Ha sido en la introducción que el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha hecho en euskera, cuando Alonso le ha respondido, también en euskera, que le agradece su labor, pero que "llegará el momento de responder a todos los asuntos".
Te puede interesar
El Gobierno español aprobará hoy una regularización extraordinaria de personas migrantes tras el acuerdo entre PSOE y Podemos
La medida beneficiará a las personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales se reúne hoy con Sánchez para avanzar en transferencias y reforzar políticas de sanidad y migración
Fuentes de Lehendakaritza han precisado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo" de los próximos meses. En encuentro tendrá lugar a partir de las 17:30 en Madrid.
El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies
Junts responsabiliza al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies y, junto a ERC, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español
La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.
Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"
Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores".
PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo
Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.