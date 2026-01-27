Antxon Alonso se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en Navarra

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento regional.

Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.

Ha llegado al Parlamento de Navarra a las 9:35 horas y ha esperado en una sala hasta dos minutos antes de las 10:00 horas, cuando ha entrado en la comisión.

En un turno inicial, ha señalado que como el motivo de su citación coincide con la causa abierta en el Tribunal Supremo, se acogía a su derecho a no declarar, también por recomendación de su letrado.

El administrador de Servinabar había solicitado que la comparecencia se hiciese en secreto, pero en la reunión interna previa los portavoces de los grupos han rechazado esa opción.

El primer portavoz en intervenir, el representante de UPN, Javier Esparza, ha tratado de que Alonso respondiera a sus preguntas y, tras 25 minutos de interrogatorio, este le ha respondido que "le contestaría muy a gusto a todas" pero que no lo iba a hacer porque su letrado le había dicho que no contestara. "¿Por qué no dice la verdad y descansa?", ha insistido el portavoz de UPN.

Esparza le ha dicho que "los navarros se merecen saber lo que ha ocurrido" y que "Servinabar es la trama en sí misma". "Ustedes actuaban como conseguidores de licencias y de permisos", ha añadido.

También le ha preguntado qué aportaba a la UTE con Acciona y Osés Construcción, adjudicataria de la duplicación de los túneles de Belate, para tener un 15 % de la misma. "¿Cree que somos idiotas? ¿La sociedad se merece que se le intente manipular?", le ha preguntado.

Sí ha respondido que conoce a los directivos de Osés Construcción, y se ha dedicado a reaccionar con diferentes muecas o gestos y a beber agua. UPN ha agotado su hora de interrogatorio, donde ha logrado que, al igual que en el Senado, Alonso repita que no conoce al presidente de la mesa de contratación de Belate, Jesús Polo.

Durante el turno del socialista Javier Lecumberri, Alonso solo ha respondido que, hasta donde él sabe, "no hay ninguna obra pública de Navarra investigada", lo que ha utilizado el portavoz del PSN para afear a UPN que "ensucie el nombre de Navarra".

Ha sido en la introducción que el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha hecho en euskera, cuando Alonso le ha respondido, también en euskera, que le agradece su labor, pero que "llegará el momento de responder a todos los asuntos".