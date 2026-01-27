Antxon Alonsok Nafarroako Koldo auziko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txanda batean argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez dituela taldeen galderak erantzungo. Taldeek bai, probestu dute euren txanda eta galdera asko gelditu dira airean.
Antxon Alonso Servinabarreko administratzaileak Nafarroako Parlamentuan egiten ari diren lan publikoen lizitazio eta esleipenari buruzko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubidea baliatu du astearte honetan.
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txanda batean argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez dituela taldeen galderak erantzungo.
09:35ean iritsi da Nafarroako Parlamentura, eta gela batean egon da zain, harik eta 09:58an batzordera sartu den arte.
Hasierako txandan adierazi duenez, zitazioaren arrazoia Auzitegi Gorenean irekitako auziarekin bat datorrenez, eta bere abokatuaren gomendioz, ez deklaratzeko eskubideari heldu dio.
Servinabarreko administratzaileak eskatua zuen agerraldia isilpean egitea, ateak itxita, baina taldeetako bozeramaileen batzordearen aurretik egin duten barne-bileran baztertu egin dute aukera hori.
Javier Esparza UPNko ordezkaria izan da hitza hartzen elehena, eta saiatu da Alonsok bere galderei erantzun ziezaion, halakorik lortu gabe, ordea. 25 minutuko galdeketa baten ostean, Alonsok erantzun dio "gustura asko" erantzungo zizkiola galdera ia guztiei, baina ez zuela erantzungo abokatuaren gomendioz. "Zergatik ez duzu egia esaten eta atseden hartzen?", esan dio UPNko bozeramaileak.
Esparzak aurpegiratu dio nafarrek merezi dutela zer gertatu den jakitea, eta ziurtatu du "Servinabar bera dela trama bat". "Lizentzien eta baimenen lortzaile gisa jokatzen zenuten zuek", gaineratu du.
Halaber, galdetu dio ea zer ekarpen egiten zion Belateko tunelen esleipendun izan zen Acciona eta Oses Construccionekin eratutako ABEEri, haren % 15a izateko. "Idiotak garela uste duzu? Gizarteak merezi al du manipulatua izan dadin saiatzea?", galdetu dio.
Oses Construccion enpresako zuzendariak ezagutzen dituela erantzun du, baina bere parte-hartzea ez da imintzioak eta keinuak egin edo ura edateaz harago joan. Senatuan bezala, erantzun bakarra lortu du UPNk, Belateko kontratazio mahaiko presidentea, Jesus Polo, ez duela ezagutzen errepikatzea.
Javier Lecumberri sozialistaren txandan, Alonsok erantzun du, berak dakienez, ez dagoela "Nafarroako obra publikorik ikertuta", eta hori erabili du PSNko bozeramaileak UPNri "Nafarroaren izena zikintzea" leporatzeko.
Adolfo Araiz EH Bilduko legebiltzarkideak euskaraz egin duen sarreran erantzun dio Alonsok, euskaraz ere, bere lana eskertzen diola, baina "gai guztiei erantzuteko unea" iritsiko dela.
Koldo Garciaren agerraldia
Esleipen publikoei buruzko Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak Auzitegi Gorenera jo beharko du Koldo Garcia ministro aholkulari ohia batzorde horretan ager dadin eskatzeko, gaur egun espetxean baitago.
Koldo Garcíaren agerraldia Nafarroako Parlamentuan otsailaren 24rako dago aurriekusita baina, ikerketa batzordeari barne bilera batean jakinarazi diotenez, hura espetxean egonik, Auzitegi Goreneko epailerari eskatu behako dio agerraldira etortzeko baimena eman diezaion.
Ikerketa batzordeak asteazken honetan jarraituko du Excavaciones Oseseko zuzendariaren agerraldiarekin, eta datorren astean helduko dio berriro jarduerari, Bernardo Ciriza Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko kontseilari ohia eta Pedro Lopez Herri Lanetako zuzendari nagusi ohia bertan direla.
