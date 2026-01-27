El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes, por unanimidad, mantener la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, según han informado fuentes jurídicas a EFE.
En línea con el criterio de la Fiscalía, el Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa de Puigdemont de levantar la orden de detención, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la ley de amnistía.
Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.
Te puede interesar
Antxon Alonso se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en Navarra
Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.
El Gobierno español aprueba una regularización extraordinaria de personas migrantes
La medida beneficiará a las personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales se reúne hoy con Sánchez para avanzar en transferencias y reforzar políticas de sanidad y migración
Fuentes de Lehendakaritza han precisado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo" de los próximos meses. En encuentro tendrá lugar a partir de las 17:30 en Madrid.
El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies
Junts responsabiliza al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies y, junto a ERC, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español
La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.
Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"
Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores".