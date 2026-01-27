LEY DE AMNISTÍA
El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra Puigdemont

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresidente de la Generalitat, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia).
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes, por unanimidad, mantener la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, según han informado fuentes jurídicas a EFE. 

En línea con el criterio de la Fiscalía, el Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa de Puigdemont de levantar la orden de detención, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la ley de amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig

