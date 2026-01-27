AMNISTIA LEGEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puigdemont atxilotzeko agindua mantendu du Auzitegi Konstituzionalak

Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean. 

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE. La decisión deberá ser ratificada por la militancia en consulta interna este miércoles y jueves. Antes, la formación celebrará este martes un Consell Nacional en Barcelona para abordar la decisión acordada. Glòria Sánchez / Europa Press 27 OCTUBRE 2025;PUIGDEMONT;CARLES PUIGDEMONT;FRANCIA;PERPIGNAN;JUNTS;RUEDA DE PRENSA;GOBIERNO;RUPTURA;PSOE;SÁNCHEZ 27/10/2025
Carles Puigdemont, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohia atxilotzeko agindua mantentzea erabaki du Auzitegi Konstituzionalak, iturri juridikoek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez. 

Fiskalaren irizpideari jarraituz, Auzitegi Konstituzionalak aho batez atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi behar duela argudiatuta. Izan ere, Auzitegi Gorenak amnistia legea aplikatu ez ziolako babes helegitea aurkeztu zuen Konstituzionalean. 

Puigdemonten kasuan gertatu bezala, Antoni Comin eta Lluis Puig Generalitateko kontseilari ohiek aurkeztutako eskaerak ere baztertu ditu, eta, hortaz, horien aurkak atxilotze aginduek ere indarrean jarraitzen dute. 

Eguneko Titularrak Carles Puigdemont Amnistia Legea Katalunia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri

Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"

Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean". 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X