Bere aurkako atxilotze-agindua bertan behera uzteko eskatu dio Puigdemontek Konstituzionalari
Kataluniako presidente ohiaren defentsak azpimarratu duenez, "urteetan zehar" Puigdemontek "mugatuta izan du bere mugimendu askatasuna eta jarduera instituzionala, atxiloketa aginduen ondorioz, zeinaren baliozkotasuna juridikoki indargabetu duten Amnistiaren Lege Organikoak eta Auzitegi honek (Konstituzionala) zein Europako estandarrek".
Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren defentsak atxilotzeko agindu nazionala bertan behera uzteko eskatu dio Auzitegi Konstituzionalari, eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiaren ondorioetan oinarritu da.
Hala jasotzen da Pablo Llarena Auzitegi Goreneko 'proces' delakoaren magistratu instruktoreak urriaren 7an onartu zuen babes-errekurtsoari buruz Konstituzionalak erabakia hartu arte hartutako neurria bertan behera uzteko eskatzen duen astelehen honetako idazkian.
Gonzalo Boye Puigdemonten abokatuak adierazi duenez, "eskatutako kautelazko etendura bidezkoa ez ezik, juridikoki ere derrigorrezkoa da babes errekurtsoaren eraginkortasuna bermatzeko eta errekurtsogilearen oinarrizko eskubideen lesio itzulezina saihesteko".
Defentsak azpimarratu duenez, kasu honetan "kalteak ez dira hipotetikoak". Nabarmendu duenez, "urteetan zehar" Puigdemontek "mugimendurako askatasuna eta jarduera instituzionala mugatuta izan ditu atxiloketa aginduengatik, eta horien baliozkotasuna juridikoki indargabetu du amnistiaren lege organikoak, eta Auzitegi Konstituzionalak zein Europako estandarrak berretsi dute".
"Barne premisa horri dimentsio europarra gehitzen zaio, EBJAko Abokatu Nagusiaren Ondorioek gaineratzen dutena, Amnistia Legea Batasuneko Zuzenbidearekin guztiz bateragarria dela irmotasunez baieztatzen baitute", azpimarratu du.
Hori dela eta, azpimarratu dubere aurkako atxilotze nazionaleko agindua testuinguru horretan mantentzeak "sakrifizio neurrigabea eta beharrezkoa ez dena ekarriko lukeela, fase honetan indarrean dauden proportzionaltasun, premia eta esku-sartze minimoaren printzipioekin bateraezina".
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiak azaroaren 13an aurkeztu zituen bere ondorioak; horietan, Amnistia Legearen xedapen batzuk zuzenbide komunitarioarekin bateraezinak izan daitezkeela adierazi arren, baztertu egiten du lege-testuak "autoamnistia" bati erantzutea, terrorismoaren aurkako borrokarako Batasuneko legediarekin talka egitea edo Batasunaren finantza-interesei eragitea.
Mazonek Kongresuan esan du ez zegokiola berari alerta mezua bidali erabakitzea
Pradas kontseilari ohiaren deiak erantzun ez bazituen mugikorra motxilan eduki zezakeelako izango zela azpimarratu du Valentziako Generalitateko jarduneko presidente denak Kongresuko ikerketako batzordean.
Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi
Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan". Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan".
50 urte Franco gabe: honelakoak izan ziren diktadorearen azken bost asteak
1975eko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren arazo mediko batzuen ondorioz hil zen, Espainia krisi politiko zein sozial sakon baten erdian zegoenean.
D'Anjouk negoziazio zintzoak eskatu dizkie alderdiei aurrekontuen negoziazioari begira
Sailburuak adierazi du entzuteko eta elkarrizketarako fasea abiatu dutela, eta Eusko Jaurlaritzak proposamenak espero dituela.
Lehendakaria Parisera joango da Frantziarekin lankidetza instituzionala eta kulturala sendotzera
Bisita ofizialean, azaroaren 18an eta 19an, bilera politiko, akademiko eta kulturalak egingo ditu. Etxepare Institutuaren 15. urteurrena ospatzeko ekitaldiarekin amaituko du bidaia, Frantziako Liburutegi Nazionalean.
Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta
Francok debeku ugari ezarri zituen arren, ikastolak sortu ziren euskarari bultzada emateko, ezkutuan bazen ere. Demokraziarekin batera, oztopoei aurre egin, eta ordura arte debekatutako ekimenak martxan jartzea lortu zuten. 1976ko martxoan eginiko “24 orduak euskaraz” ekimena horietako bat izan zen.
Peinado epaileak artxibatu egin du 'Begoña Gomez kasuan' inputatutako Moncloako goi-kargudunaren kontrako auzia
Judith Gonzalez Espainiako Gobernuko Lehendakaritzako idazkari nagusiaren aurkako inputazioa kentzea erabaki du epaileak, igande honetan deklarazioa hartu ostean.
Frankistek hil zituzten ehun bat biktima omendu dituzte Erreniegan
Igande eguerdian, frankistek hil zituzten ehun bat biktima omendu dituzte Erreniegan. "Egia ezagutzen dugu, baina justiziaren zain gaude oraindik", esan dute biktimen familiek.
Francoren heriotzaren ondorengo uneak gogoratu dituzte euskal kulturako aurpegi ezagunek
ETBk hainbat pertsona ezagun elkarrizketatu ditu, orduko bizipenak nola gogoratzen dituzten jakiteko. Besteak beste, Xabier Amuriza, Mariasun Landa eta Bernardo Atxagarekin izan gara.