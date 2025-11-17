Amnistiaren Legea
Bere aurkako atxilotze-agindua bertan behera uzteko eskatu dio Puigdemontek Konstituzionalari

Kataluniako presidente ohiaren defentsak azpimarratu duenez, "urteetan zehar" Puigdemontek "mugatuta izan du bere mugimendu askatasuna eta jarduera instituzionala, atxiloketa aginduen ondorioz, zeinaren baliozkotasuna juridikoki indargabetu duten Amnistiaren Lege Organikoak eta Auzitegi honek (Konstituzionala) zein Europako estandarrek".

Carles Puigdemont, urrian. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren defentsak atxilotzeko agindu nazionala bertan behera uzteko eskatu dio Auzitegi Konstituzionalari, eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiaren ondorioetan oinarritu da.

Hala jasotzen da Pablo Llarena Auzitegi Goreneko 'proces' delakoaren magistratu instruktoreak urriaren 7an onartu zuen babes-errekurtsoari buruz Konstituzionalak erabakia hartu arte hartutako neurria bertan behera uzteko eskatzen duen astelehen honetako idazkian.

Gonzalo Boye Puigdemonten abokatuak adierazi duenez, "eskatutako kautelazko etendura bidezkoa ez ezik, juridikoki ere derrigorrezkoa da babes errekurtsoaren eraginkortasuna bermatzeko eta errekurtsogilearen oinarrizko eskubideen lesio itzulezina saihesteko".

Defentsak azpimarratu duenez, kasu honetan "kalteak ez dira hipotetikoak". Nabarmendu duenez, "urteetan zehar" Puigdemontek "mugimendurako askatasuna eta jarduera instituzionala mugatuta izan ditu atxiloketa aginduengatik, eta horien baliozkotasuna juridikoki indargabetu du amnistiaren lege organikoak, eta Auzitegi Konstituzionalak zein Europako estandarrak berretsi dute".

"Barne premisa horri dimentsio europarra gehitzen zaio, EBJAko Abokatu Nagusiaren Ondorioek gaineratzen dutena, Amnistia Legea Batasuneko Zuzenbidearekin guztiz bateragarria dela irmotasunez baieztatzen baitute", azpimarratu du.

Hori dela eta, azpimarratu dubere aurkako atxilotze nazionaleko agindua testuinguru horretan mantentzeak "sakrifizio neurrigabea eta beharrezkoa ez dena ekarriko lukeela, fase honetan indarrean dauden proportzionaltasun, premia eta esku-sartze minimoaren printzipioekin bateraezina".

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiak azaroaren 13an aurkeztu zituen bere ondorioak; horietan, Amnistia Legearen xedapen batzuk zuzenbide komunitarioarekin bateraezinak izan daitezkeela adierazi arren, baztertu egiten du lege-testuak "autoamnistia" bati erantzutea, terrorismoaren aurkako borrokarako Batasuneko legediarekin talka egitea edo Batasunaren finantza-interesei eragitea.

