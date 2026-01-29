CONFLICTO LABORAL
Mendoza: "Hay 5500 plazas y vamos a crear más; las condiciones laborales en las residencias de Gipuzkoa son lo mejor que hay en los alrededores"

18:00 - 20:00
La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Fuente: Ahora.
Euskaraz irakurri: Mendoza: "Gipuzkoako egoitzetan 5.500 plaza daude, eta gehiago sortzera goaz; inguruko baldintzarik onenak ditugu"
EITB

Última actualización

La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado en el programa de ETB1 Egun On Euskadi que la Diputación está colaborando para resolver el conflicto de las Residencias de Gipuzkoa. Además de señalar que hay que buscar un equilibrio, ha subrayado que su principal preocupación es que las personas mayores estén bien atendidos.

Diputación Foral de Gipuzkoa Eider Mendoza Residencia de Ancianos Conflictos laborales Política

