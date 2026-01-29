Mendoza: "Hay 5500 plazas y vamos a crear más; las condiciones laborales en las residencias de Gipuzkoa son lo mejor que hay en los alrededores"
La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado en el programa de ETB1 Egun On Euskadi que la Diputación está colaborando para resolver el conflicto de las Residencias de Gipuzkoa. Además de señalar que hay que buscar un equilibrio, ha subrayado que su principal preocupación es que las personas mayores estén bien atendidos.
Te puede interesar
Otegi defiende a la exalcaldesa de Zaldibar, que "firmó un plan avalado por todos y cada uno de los técnicos"
El coordinador general de EH BIldu, Arnaldo Otegi, ha recalcado en Radio Euskadi que EH Bildu sigue siendo un movimiento con "cero casos de corrupción", y que el caso del vertedero de Zaldibar tampoco lo es. Ha asegurado que la exalcaldesa de la localidad Arantza Baigorri "no tenía ningún interés personal" sobre el Plan General de Ordenación Urbana en lo relacionado con las tierras del vertedero.
PP pide una investigación exhaustiva de lo ocurrido con las vacunas y que se asuman responsabilidades
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha pedido que se asuman "responsabilidades" por el caso de las vacunas hexavalentes caducadas administradas por Osakidetza y que el consejero de Salud, Alberto Martínez, no trate de "minimizar" lo sucedido. A su juicio, las explicaciones han sido "absolutamente insuficientes".
El Gobierno español tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado y emplaza al Supremo a que emita un informe
Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos. La petición la han realizado dos particulares.
El Supremo rechaza la querella de Vox contra Chivite al no apreciar delito
El alto tribunal no ve indicios de cohecho ni tráfico de influencias en la actuación de la presidenta de Navarra en la adjudicación de contratos públicos.
Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso
El exsecretario de Organización del PSOE, imputado en el caso Koldo, se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el pasado 27 de noviembre.
Cesados los concejales investigados por el derribo del palacete de Getxo
El Ayuntamiento de Getxo dará cuenta del cese en el pleno de este jueves, mientras ya dado los nombres de los ediles que sustituirán a los cesados.
Zupiria destaca "el trabajo conjunto entre Ertzaintza y Policías Municipales" como clave para estabilizar los delitos en 2025
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que la estabilización del número de delitos en Euskadi durante 2025 se ha debido a la colaboración entre los cuerpos policiales, la celebración de un mayor número de juicios rápidos y el intercambio de información con la Policía Nacional.
Imputan a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu por presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Eitzaga
Además, de la exalcaldesa Arantza Baigorri también han sido imputados dos arquitectos municipales y una secretaria. Se trata de una pieza derivada de las investigaciones por el derrumbe del vertedero en 2020, en el que fallecieron dos trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
Esteban: "Si la oficialidad del euskera en Europa no es una realidad, es porque el PP español se ha opuesto"
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha destacado su aspiración de que, "dentro de poco", la oficialidad del euskera "sea una realidad" en las instituciones europeas. "Si todavía no ha sido una realidad, ha sido porque el Partido Popular español se ha opuesto con uñas y dientes. Ha sido absolutamente contrario. Si no, ya estaría", ha aseverado, desde Bruselas.