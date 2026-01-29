LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mendoza: "Gipuzkoako egoitzetan 5.500 plaza daude, eta gehiago sortzera goaz; inguruko baldintzarik onenak ditugu"

18:00 - 20:00
Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusia. Iturria: Orain.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak Egun On Euskadi ETB1eko saioan esan du Gipuzkoako Egoitzen aferan laguntzen ari dela Aldundia. Oreka bat bilatu behar dela adierazi du, eta azpimarratu du beren kezka nagusia dela egoiliarrak ondo zainduta egotea.

Gipuzkoako Foru Aldundia Eider Mendoza Adinekoentzako egoitzak Lan gatazkak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otegik Zaldibarko alkate ohia babestu du: "Teknikari guzti-guztiek ontzat emandako plan bat sinatu besterik ez zuen egin"

Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Radio Euskadin azpimarratu duenez, EH Bilduk "ustelekeria kasurik gabeko" alderdia izaten jarraitzen du, "Zaldibarko zabortegiaren kasua" ez da eta "ustelkeria kasu bat". Ziurtatu duenez, Arantza Baigorri herriko alkate ohiak "ez zuen inolako interes pertsonalik" Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren inguruan zabortegiko lurrei dagokienez. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X