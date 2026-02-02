Feijóo acusa al Gobierno español de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno español de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo de Sánchez debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro".
En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que causó la muerte de 230 personas según el balance oficial de la jueza de Catarroja, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia.
Feijóo, ha reconocido que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana, pero ha reivindicado que él cumplió con su "deber" y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre la riada.
El líder del PP ha indicado que él sólo se comunicó por WhatsApp con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, a partir de las 19:58 horas del 29 de octubre de 2024, por lo que no podía saber hasta cuándo estuvo en el restaurante El Ventorro.
"Con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino que le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el Gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia. Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado.
Tensión entre Feijóo y Matute
Feijóo ha contestado con alusiones a "los 800 muertos de ETA" y al historial de Arnaldo Otegi a las preguntas que le ha formulado el diputado de EH Bildu Oskar Matute en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.
Este rifirrafe entre ambos diputados ha subido el nivel de tensión en la comisión y ha obligado a la presidenta de la misma a intervenir para pedir a Feijóo que se ciñera al asunto que se debatía, que es dirimir las responsabilidades políticas de la gestión de la dana.
