GOIDIaren kudeaketan erantzukizunik ez hartzea egotzi dio Feijook Espainiako Gobernuari: "Larrialdi nazionala ezarri behar zuen"

PPren presidenteak Kongresuko ikerketa batzordearen aurrean nabarmendu duenez, administrazio bakar batek ere ez zuen egin behar beste egin goialdeko depresioaren ondoren. Halaber, Jucarreko Konfederazio Hidrografikoa (CHJ) jo du tragediaren "arduradun nagusi" gisa. 

Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagia, gaur, Kongresuko batzordearen aurrean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagiak erantzukizunik ez hartzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, 2024ko urriaren 29an bereziki Valentzia astindu eta datu ofizialaren arabera 230 hildako utzi zituen goialdeko depresioaren (GOIDI) kudeaketa dela eta. Ildo horretan, Sanchezen gobernuak "larrialdi nazionala" ezarri behar zuela esan du berriz Feijook. 

GOIDIa dela eta Diputatuen Kongresuan abiatutako ikerketa batzordean agerraldia egin du gaur Feijook, eta "beste buruzagi politiko bati" galdetzeko eskatu die diputatuei, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari erreferentzia eginez. 

PPren presidentearen arabera, administrazio bakar batek ere ez zuen egin behar beste egin goialdeko depresioaren ondoren. Halaber, Jucarreko Konfederazio Hidrografikoa (CHJ) jo du tragediaren "arduradun nagusi" gisa. 

Feijooren esanetan, tragedia gertatu zenean Valentziako presidentea zen Carlos Mazonekin mezuak trukatu zituen WhatsApp bidez, baina 2024ko urriaren 29ko 19:58tik aurrera, eta, beraz, ez daki noiz arte egon zen Valentziako Generalitateko presidente ohia El Ventorro jatetxean.

Azaldu duenez, zer gertatzen ari zen eta zerbait behar ote zuen galdetu zion Mazoni, ez, ordea, non zegoen. "Nire betebeharra bete nuela uste dut", gehitu du. 

Aurrez aurrekoa, Feijooren eta Matuteren artean

Oro har, tentsio handiko agerraldia izan da, eta Feijook bereziki aurrez aurreko gogorra izan du Oskar Matute EH Bilduren diputatuarekin. ETAri eta Arnaldo Otegiri buruzko erreferentziekin erantzun dio Feijook Matuteren galdera guztiei. 

Zehazki, ETAk hil zituenak (800dik gora) eta Arnaldo Otegiren ibilbidea ekarri ditu gogora Feijook. Azkenean ikerketa batzordearen presidenteak kargu hartu behar izan dio, eta ikerketaren muinari heltzeko eskatu. 

