Itxaso acusa al PNV de pedir la competencia del puerto de Pasaia por "pulsión ideológica"

El titular de Vivienda y Agenda Urbana se ha sumado a la polémica registrada en los últimos días entre cargos socialistas y jeltzales en torno a la petición de estos de desclasificar el Puerto de Pasaia como de "interés general".
Imagen de archivo del Puerto de Pasaia.
Euskaraz irakurri: Pasaiako portuaren eskumena arrazoi "ideologikoengatik" eskatu izana leporatu dio Itxasok EAJri
Agencias | EITB

Denis Itxaso, consejero socialista del Gobierno de Imanol Pradales, cree que tras reclamación del PNV de que se desclasifique el puerto de Pasaia como de interés general para que Euskadi asuma sus competencia hay "una pulsión ideológica" y no razones de gestión ni autogobierno.

Itxaso, titular de Vivienda y Agenda Urbana, ha hecho esta afirmación en su cuenta de X en respuesta a la presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, que este domingo llamó "españolista" al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el contexto de la controversia que socialistas y jeltzales mantienen en torno a este puerto guipuzcoano.

Arrizabalaga respondía a su vez a Andueza, que el viernes dijo que "lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo".

"Que la reacción del PNV a la posición de los @socialistavascos de preservar al @PasaiaPort como parte de la red prioritaria de puertos del Estado, sea tachar a @enekoandueza de españolista, nos da la medida de la pulsión ideológica que hay detrás de la desclasificación del puerto. No es gestión, no es autogobierno. Es nacionalismo en crudo", asegura el consejero.

Por su parte, Ekain Rico, secretario general del grupo socialista en el Parlamento Vasco, ha dicho también en X que "lo que no lleva bien el PNV" es que el PSE-EE "no se calle cuando hay que fijar líneas rojas ante cosas que no son buenas para Euskadi"

"Y hablan de bronca y de las 'cosas de Andueza' cuando hemos sido capaces de prorrogar los descuentos al transporte, impedir un acuerdo de fiscalidad con el PP, advertir de que estaban coqueteando con postulados rancios de la derecha con el tema de la inmigración y alertar de que han puesto en peligro consensos sobre el euskera por una mera competición con EH Bildu", señala el parlamentario.

Rico recalca que, "en defensa de los intereses de la ciudadanía", los socialistas no sen van "a callar" y "mucho menos se va a callar" Andueza, "que es la voz del todos los socialistas vascos". 

