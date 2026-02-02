Itxaso acusa al PNV de pedir la competencia del puerto de Pasaia por "pulsión ideológica"

Denis Itxaso, consejero socialista del Gobierno de Imanol Pradales, cree que tras reclamación del PNV de que se desclasifique el puerto de Pasaia como de interés general para que Euskadi asuma sus competencia hay "una pulsión ideológica" y no razones de gestión ni autogobierno.



Itxaso, titular de Vivienda y Agenda Urbana, ha hecho esta afirmación en su cuenta de X en respuesta a la presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, que este domingo llamó "españolista" al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el contexto de la controversia que socialistas y jeltzales mantienen en torno a este puerto guipuzcoano.



Arrizabalaga respondía a su vez a Andueza, que el viernes dijo que "lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo".



"Que la reacción del PNV a la posición de los @socialistavascos de preservar al @PasaiaPort como parte de la red prioritaria de puertos del Estado, sea tachar a @enekoandueza de españolista, nos da la medida de la pulsión ideológica que hay detrás de la desclasificación del puerto. No es gestión, no es autogobierno. Es nacionalismo en crudo", asegura el consejero.



