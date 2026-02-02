EAJ-PSE POLEMIKA

Pasaiako portuaren eskumena arrazoi "ideologikoengatik" eskatu izana leporatu dio Itxasok EAJri

Etxebizitza eta Hiri Agendaren sailburuak ere hitz egin du azken egunotan sozialistek eta jeltzaleek Pasaiako portuaren harira izan duten ika-mika politikoaren inguruan. EAJk Pasaiako portuaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku egotea eskatzeak abiatu zuen polemika.

Denis Itxaso

Denis Itxaso.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pasaiako portua nork kudeatu beharko lukeen ika-mika arrazoi bihurtu da azken egunotan EAJren eta PSEren artean. EAJk interes orokorrekoa izateari uztea eta beste sailkapen bat ematea nahi du, Jaurlaritzak kudeatu ahal izateko, eta sozialistak ez daude ados.

Anduezak "EAJk Pasaiako portua elitetik atera eta mailaz jaitsi nahi" duela esan zuen ostiralean, eta atzo, igandea, "espainolista" deitu zion Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako EAJren presidenteak adierazpen horiengatik.

Gaur Denis Itxaso Imanol Pradalesen Gobernuko sailburu sozialista ere sartu da polemikan, eta EAJren eskaria "ideologikoa" dela esan du, ez dela ez kudeaketa-, ez autogobernu-arrazoiengatik egin.

Ekain Rico Eusko Legebiltzarreko talde sozialistaren idazkari nagusiak X sare sozialean duen profilean idatzi du sozialistak ez dituztela isilarazik. "EAJk ez darama ondo PSE-EE ez isiltzea Euskadirentzat onak ez diren gauzen aurrean marra gorriak jarri behar direnean".

"Liskarraz eta Anduezaren gauzez hitz egiten dute, garraio deskontuak luzatzeko, PPrekin fiskalitate akordio bat egitea eragozteko, immigrazioaren gaiarekin eskuinaren postulatuekin jolasten ari zirela ohartarazteko eta EH Bildurekin lehia hutsagatik euskarari buruzko adostasunak arriskuan jarri dituztela ohartarazteko gai izan garen arren", adierazi du legebiltzarkideak.

Ricok azpimarratu duenez, "sozialistak ez dira isilduko herritarren interesen defentsan", eta "are gutxiago Andueza, euskal sozialista guztien ahotsa dena". 

