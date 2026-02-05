Parlamento Vasco
Mikel Mancisidor toma posesión del cargo de Ararteko

Mikel Mancisidor ha tomado posesión de su cargo como Ararteko, Defensor del Pueblo vasco, en el pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco.
Mikel Mancisidor toma posesión de su cargo como Ararteko
Euskaraz irakurri: Mikel Mancisidorrek hartu du dagoeneko Ararteko kargua
EITB

Última actualización

Mikel Mancisidor ha tomado posesión de su cargo como Ararteko en el pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco. El jurista fue elegido en diciembre defensor del pueblo vasco con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP, y con el voto en contra de EH Bildu, para sustituir a Manu Lezertua, que renunció a continuar como Ararteko tras diez años de mandato.

Mikel Mancisidor, jurista bilbaíno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante diez años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco (UNESCO Etxea) del 2004 al 2014.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.

El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"
El nombramiento de Mancisidor como Ararteko y el enfrentamiento PP-EH Bildu en la Cámara vuelve a dividir a los partidos vascos
Gobierno Vasco Política

