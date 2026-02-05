Mikel Mancisidor toma posesión del cargo de Ararteko

Mikel Mancisidor ha tomado posesión de su cargo como Ararteko en el pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco. El jurista fue elegido en diciembre defensor del pueblo vasco con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP, y con el voto en contra de EH Bildu, para sustituir a Manu Lezertua, que renunció a continuar como Ararteko tras diez años de mandato.