Sánchez asegura que "la democracia no va a ser doblegada" por los tecnoligarcas

El presidente del Gobierno de España ha aludido, sin nombrarlo, al consejero delegado de Telegram Pavel Durov, quien este miércoles compartió un mensaje en su plataforma contra el nuevo marco regulatorio de las redes sociales del gobierno español asegurando que este "amenaza las libertades de los usuarios en Internet"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras intervir durante la clausura el Congreso Nacional de Industria en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek esan du "tekno-oligarkek ez dutela demokrazia makurraraziko"
La propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años sigue generando debate. Después de que este miércoles el fundador de Telegram cargara contra el presidente del Gobierno por su plan, este jueves ha sido el propio Sánchez quien ha aludido, aunque sin nombrarlo, al consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Dúrov, asegurando que la democracia "no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas".

"No nos van a quebrar", ha afirmado Sánchez durante su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Industria, que se ha celebrado este jueves en Bilbao. Asimismo el presidente se ha comprometido a proteger a los jóvenes del "universo tóxico e impune" de las redes sociales.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, instó ayer a los ciudadanos a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno de España anunciara que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"¿Queremos una tecnología que convierta la privacidad en mercancía, que un tecnoligarca puede meterse en los móviles de los ciudadanos para decirles mentiras? La respuesta es clara: no, y no nos van a quebrar. La democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas", ha enfatizado Sánchez.

