Sanchezek esan du "tekno-oligarkek ez dutela demokrazia makurraraziko"

Espainiako Gobernuko presidenteak, izenik esan gabe, Telegrameko kontseilari delegatuari erantzun dio gaur Bilbon, sare sozialen inguruko neurri berrien aurrean atzo plataformako buruak honen aurka egin ondotik. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras intervir durante la clausura el Congreso Nacional de Industria
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Industriari buruzko Kongresu Nazionala itxi du Bilbon. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarritako 16 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzeko proposamenak eztabaida sortzen jarraitzen du. Asteazken honetan, Telegrameko fundatzaileak Espainiako Gobernuko presidentearen aurka egin zuen,  eta mezua igorri zien erabiltzaileei, ohartaraziz Pedro Sanchezek iragarritako neurriek "zaintzapeko estatu" bihur dezaketela Espainia, "babesaren aitzakian".  

Ostegun honetan, Bilbon egin den Industriaren Kongresu Nazionalaren amaieran, Sanchezek izenik aipatu ez badu ere, erantzun egin dio Telegram plataformako buruari, eta adierazi du "tekno-oligarken algoritmoak ez duela demokraziaren ahotsa makurraraziko.

Era berean, Espainiako presidenteak konpromisoa hartu du gazteak sare sozialen "unibertso toxiko eta zigorgabetik" babesteko konpromisoa hartu du.

Pavel Durov Telegramen sortzaileak atzo arratsaldean erabiltzaileei mezu bat bidali zien "erne" egon zitezen eskatuz, gardentasuna exijitzeko eta beren eskubideen alde borrokatzeko eskatuz. 

Hitzok esan zituen Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea sare sozialen inguruan iragarritako plana tarteko. Besteak beste, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko diete eta algoritmoak manipulatzea d

Telegrameko sortzaileak Sanchezen aurka egin du sare sozialei buruzko planagatik: "Erabateko kontrolerako urratsak dira"
Espainiako Gobernuak sare sozialetan sartzea debekatuko die 16 urtetik beherakoei
