Iriarte, sobre la tasa turística: "Es una medida que llega tarde, aun así la analizaremos y actuaremos con responsabilidad"

Agencias | EITB

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa ha señalado que la coalición abertzale llevaba tiempo reivindicando esa medida. "En todo caso, a parte de aplicar una tasa turística, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de turismo", ha destacado.

Las diputaciones activan el anteproyecto de la tasa turística: hasta 7,5 euros por persona y día
