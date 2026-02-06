Iriarte, sobre la tasa turística: "Es una medida que llega tarde, aun así la analizaremos y actuaremos con responsabilidad"

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.