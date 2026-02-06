zerga turistikoa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iriarte, zerga turistikoaz: "Berandu iritsi den neurri bat da, dena den aztertuko eta erantzukizunez jokatuko dugu"

turismo tasa
18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaileak adierazi du koalizio abertzaleak aspaldi eskatu zuela neurri hori. "Dena den, zerga turistiko bat ez ezik, turismo ereduari buruzko hausnarketa bat ere behar dugu", nabarmendu du.

EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke
Euskadi Turismo EH Bildu Maddalen Iriarte Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X