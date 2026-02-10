"La gran derrota moral de 'Txeroki' es ver esta Euskadi que dista mucho de aquella que quiso imponer ETA"
El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reflexionado sobre la salida de prisión de lunes a viernes, tras el régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.
Te puede interesar
Euskadi podrá activar el LABI ante grandes incidentes de ciberseguridad
El Consejo de Gobierno ha aprobado el procedimiento que permitirá coordinar una respuesta autonómica ante ciberincidentes de gran impacto, cuando estos afecten a infraestructuras críticas o a la seguridad de la ciudadanía.
Felipe González anuncia que votará en blanco en las próximas generales
El expresidente del Gobierno español ha advertido de que el escenario vivido en Aragón y Extremadura puede repetirse a nivel estatal y ha criticado tanto al PSOE como al PP por la ausencia de proyecto político.
El Parlamento de Navarra envía a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona en la comisión de Belate
La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión de investigación, en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que "la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona". El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha sido citado en dos ocasiones por la comisión de investigación del caso Belate, pero en ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona.
Sumar, Comuns, IU y Más Madrid mostrarán el 21 de febrero su voluntad de armar otra coalición para las generales
Las formaciones señalan que el día 21 se da el pistoletazo de salida para construir una alianza común, compartida y abierta, para las próximas generales mediante un espacio que sea "sólido y confiable a lo largo del tiempo". De hecho, su idea es que transcienda el plano electoral y activar una movilización social progresista.
Pradales llama a 14 territorios industriales a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar su futuro"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado este lunes a 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", reunidos en Bilbao, a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar el futuro del proyecto europeo" que está "en peligro" en un mundo "inestable e incierto".
El PP pide a Vox que deje de ser "un muro" en Aragón, mientras el PSOE evita la autocrítica
Feijóo ha sido más contundente que en otras citas y se ha dirigido directamente a los de Abascal para reclamarles que eviten cometer los "errores" de 2023. Por su parte, la extrema derecha ya marca territorio: su objetivo es cambiar las políticas y pedirá consejerías.
Una marcha desde la Catedral Nueva y un acto en la Virgen Blanca conmemorarán el 3 de marzo
La Asociación 3 de Marzo y los sindicatos ESK, Steilas, LAB y ELA han presentado los actos que llevarán a cabo en el 50 aniversario del asesinato de los cinco obreros en Vitoria-Gasteiz.
Estefanía Ocáriz, una experta en justicia juvenil, será la adjunta al Ararteko
Doctora en Psicología y con un máster en Psicología Jurídica, es autora de diversa publicaciones y ponencias sobre justicia juvenil.
El PP de Aragón fracasa en su órdago a Vox, que dobla apoyos, mientras el PSOE cae con fuerza
Azcón (26 de 67 escaños) dependerá aún más de la ultraderecha (14), quien ya ha pedido al PP "un cambio de políticas". La suma de las derechas aglutina casi el 60 % de los sufragios. La izquierda, pese al auge de la CHA (pasa de 3 a 6 diputados), confirma su retroceso con un PSOE, en máximos históricos (18 escaños) y Podemos sin representación.