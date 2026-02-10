PSE-EE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"La gran derrota moral de 'Txeroki' es ver esta Euskadi que dista mucho de aquella que quiso imponer ETA"

El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reflexionado sobre la salida de prisión de lunes a viernes, tras el régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "'Txeroki' ren porrot moral handia ETAk inposatu nahi izan zuen Euskaditik oso urrun dagoen Euskadi hau ikustea da"
author image

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reflexionado sobre la salida de prisión de lunes a viernes, tras el régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.

El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, saldrá de prisión de lunes a viernes
Presos Final de ETA PSE EE Eneko Andueza Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Parlamento de Navarra envía a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona en la comisión de Belate

La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión de investigación, en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que "la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona". El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha sido citado en dos ocasiones por la comisión de investigación del caso Belate, pero en ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona.
Cargar más
Publicidad
X