"La gran derrota moral de 'Txeroki' es ver esta Euskadi que dista mucho de aquella que quiso imponer ETA"

La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión de investigación, en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que "la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona". El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha sido citado en dos ocasiones por la comisión de investigación del caso Belate, pero en ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona.