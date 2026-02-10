PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"ETAk inposatu nahi izan zuen Euskaditik oso urrun gaudela ikustea da Txerokiren porrot moral handia"

El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reflexionado sobre la salida de prisión de lunes a viernes, tras el régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak erdi-askatasun erregimena eman dio Txerokiri, eta astelehenetik ostiralera espetxetik aterako da Garikoitz Aspiazu ETAko buruzagi ohia, eta horren gainean iritzia eman du Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak

Garikoitz Aspiazu "Txeroki" ETAko buruzagi ohia astelehenetik ostiralera aterako da espetxetik
Presoak ETA PSE EE Eneko Andueza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Parlamentuak Accionaren presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez baita agertu

Jose Antonio Entrecanales Accionaren presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi-bietan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du batzordeak. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X