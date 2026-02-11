PNV-PSE-EE
PNV y PSE-EE discrepan sobre la responsabilidad del Estado español por la masacre del 3 de marzo

El PNV y EH Bildu reclaman al Gobierno de España que reconozca la responsabilidad del Estado e impulse una "declaración oficial al más alto nivel en la que se recoja la asunción de esta responsabilidad" en relación a los sucesos del 3 de marzo. El PSE-EE no está de acuerdo con esa referencia.
VITORIA, 03/06/2025.- Los máximos dirigentes de los dos partidos que sustentan al Gobierno Vasco, Aitor Esteban (i) del PNV y Eneko Andueza del PSE-EE, han presentado este martes en Vitoria la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda. EFE / L. Rico
Aitor Esteban y Eneko Andueza, en una imagen de archivo. Foto: EFE
EITB

Última actualización

PNV y PSE-EE vuelven a mostrar sus discrepancias en el Parlamento Vasco, esta vez con visiones distintas sobre la petición de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España por el fallecimiento de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 por disparos de la policía.

Las diferencias se plasman en sendas enmiendas a la totalidad a una proposición no de ley suscrita por EH Bildu y Sumar, en la que con motivo del cincuenta aniversario de esta masacre se insta al Ejecutivo español a reconocer la "responsabilidad principal y directa" del Estado tanto en estas cinco muertes como en la de otro joven también por una carga policial en Pamplona en los sanfermines de 1978.

Jeltzales y socialistas no han presentado una enmienda conjunta a la totalidad a este texto, como es habitual entre los dos socios de gobierno, y han optado por registrar dos alegaciones idénticas salvo en un punto, el relativo al papel del Estado. El PSE-EE  lo obvia en su enmienda, mientras que el PNV, al igual que hacen los grupos proponentes de la propuesta original, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que reconozca la responsabilidad del Estado e impulse una "declaración oficial al más alto nivel en la que se recoja la asunción de esta responsabilidad" en relación a los sucesos del 3 de marzo.

Diferencias

Las diferencias en esta cuestión se suman a las que quedaron en evidencia el pasado curso político en otras dos materias en el Parlamento Vasco, la primera la relativa al centro de refugiados proyectado por el Gobierno de España en el barrio de Arana de la capital alavesa, que los socialistas avalan mientras que los nacionalistas rechazan por considerar que difiere del 'modelo vasco de acogida'.

Los dos partidos mantienen también visiones distintas en cuanto a la exigencia del euskera en las OPEs de las administraciones públicas, que también fueron patentes con votaciones y propuestas diferentes en relación a la reforma de la Ley de Empleo Público, todavía en tramitación.

En las últimas semanas PNV y PSE-EE han dejado en evidencia sus posturas enfrentadas en otros asuntos, como la información sobre el origen de los detenidos, la transferencia del puerto de Pasaia a la CAV, y la compra de la empresa Ayesa

