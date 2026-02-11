Estatuari Martxoak 3ko sarraskiaren erantzukizuna eskatzeak berriro aurrez aurre jarri ditu EAJ eta PSE-EE
EAJk eta EH Bilduk Espainiako Gobernuari eskatu diote aitor dezala Martxoak 3ko sarraskian izan zuen erantzukizun zuzena, eta aitortza horrekin maila goreneko adierazpen ofiziala egin dezala. PSE-EE ez dator bat eskari horrekin.
EAJren eta PSE-EEren arteko enegarren talka geratu da gaur agerian Eusko Legebiltzarrean. Oraingoan, Martxoaren 3ko sarraskian Espainiako Gobernuak izan zuen arduraren inguruko iritzi ezberdinak izan dira bi gobernukideak aurrez aurre jarri dituena. 1976ko gertakari haietan, Espainiako Poliziak bost langile hil zituen tiroz Gasteizen.
50. urteurrena dela eta, EH Bilduk eta Sumarrek sinatutako legez besteko proposamena aurkeztu dute Gasteizko Ganberan, Espainiako Gobernuari langileen hilketan izan zuen "erantzukizun zuzena" aitor dezala eskatzeko. Halaber, 1978ko Sanferminetan, Iruñean, izandako istiluetan poliziak hildako gaztearen heriotzaren erantzulea ere Estatua dela aitortzea eskatzen da ekimenean.
Jeltzaleak eta sozialistak ez dira bat etorri gaiaren inguruan, eta zuzenketa bana aurkeztu dute, bakoitzak bere aldetik. EAJ bat dator Estatuari aipatutako aitortzak eskatzean, eta baita ere, maila goreneko adierazpen ofiziala egin dezala galdegitean.
PSE-EE ez dago ados exijentzia horrekin, eta bere zuzenketan, ez dio ardurarik eskatu Estatuari. Gainerakoan, jeltzaleen testu berbera eraman du Legebiltzarrera.
Talka gehiago
Azken hilabeteotan hainbat ika-mika izan dituzte publikoki EAJk eta PSE-EEk. Aurrenetarikoa, Gasteizko Arana auzoan Espainiako Gobernuak ireki asmo duen errefuxiatuentzako zentroak piztu zuen: sozialistek Madrilgo Exekutiboaren plana babestu zuten bitartean, EAJ kontra agertu zen, "euskal harrera ereduarekin talka" egiten duelakoan.
Administrazio publikoaren lan-eskaintzetako euskara eskakizunen inguruan ere jarrera ezberdinak dituzte bi alderdiok, eta agerian geratu zen Enplegu Publikoaren Lege erreformarako jeltzaleek euren proposamena erregistratu zutenean.
Azken asteotan, berriz, Pasaiako Portuaren kudeaketa EAEra eskualdatzeko eskariak eta Ayesa enpresaren erosketak jarri ditu aurrez aurre gobernu bazkideak.
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk eta EAJk Adamuzeko istripua argitzea eskatu dute, herritarrek trenbide sarean konfiantza izan dezaten
Urteko lehen osoko bilkura hartu du Espainiako Diputatuen Kongresuak, eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, trenbide-istripuei buruzko azalpenak emateko.
EAJ Pasaiako portua "liga nazional batetik erregionalera jaisten" saiatzen ari dela kritikatu du PPk
Mikel Lezama PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak gogor kritikatu du EAJren "asmo ideologikoa", portuaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea baita. Gaineratu du hori ezin dela egin, "Estatuaren interes orokorreko portua" delako.
"Maiatza eta ekaina artean" irekiko dute Zubietako espetxe berria
Gipuzkoako espetxe berria ireki eta Donostiako kartzela zaharra eraitsiko dute. Ondoren, 400 etxebizitza babestu egingo dituzte Txomin Enean.
Cerdanek "errugabea" dela defendatu du eta adierazi du ez dela eta ez dela sekula izan Antxon Alonsoren bazkide
Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean agerraldia egin du Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiak, eta nabarmendu du ikerketa batzordea baino UPNren "mendeku" gosea asetzeko batzordea dela.
Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean
Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.
Arabako Batzar Nagusiek ohorezko tituluak kendu dizkiete Francori eta Molari
Tituluak baliogabetzeko mozioa Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
Pradalesek iritzi dio Sanchezek Estatutuarekiko duen borondatea "itxaropentsu" egoteko modukoa dela, baina ez du atzerapenik onartuko
Imanol Pradalesek gogorarazi du negoziazioei "jarraibide politiko erabakitzaileagoak onartuz" ekitea eskatu dutela. "Hau da, maila politikoan hitzartutakoak ez dituela etengabe topatzen oztopo eta erresistentzia administratibo eta politikoak. Jarrera horrek, ekintza politikoa debaluatzeaz gain, eragin zuzena du Euskadiren aukeretan eta euskal herritarren bizi-kalitatean", esan du.
Sanchezek agindu du "beharrezko neurri guztiak" hartuko dituela Adamuzeko istripuaren ostean, eta Estatuak azkar erantzun zuela defendatu
Espainiako Gobernuko presidenteak larrialdi dispositiboa berehala martxan jarri zuela defendatu du Kongresuan, eta biktimei laguntzeko administrazioen arteko koordinazioa nabarmendu du.
Euskal Herria herritarrei ziurtasuna emateko proiektu kolektiboa dela defendatuko du EH Bilduk Aberri Egunean
"Zazpiak bat egin" lelopean, koalizio abertzaleak apirilaren 5ean egingo du urteroko hitzordua, Iruñean.