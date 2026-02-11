EAJ-PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatuari Martxoak 3ko sarraskiaren erantzukizuna eskatzeak berriro aurrez aurre jarri ditu EAJ eta PSE-EE

EAJk eta EH Bilduk Espainiako Gobernuari eskatu diote aitor dezala Martxoak 3ko sarraskian izan zuen erantzukizun zuzena, eta aitortza horrekin maila goreneko adierazpen ofiziala egin dezala. PSE-EE ez dator bat eskari horrekin. 

VITORIA, 03/06/2025.- Los máximos dirigentes de los dos partidos que sustentan al Gobierno Vasco, Aitor Esteban (i) del PNV y Eneko Andueza del PSE-EE, han presentado este martes en Vitoria la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda. EFE / L. Rico
Aitor Esteban eta Eneko Andueza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJren eta PSE-EEren arteko enegarren talka geratu da gaur agerian Eusko Legebiltzarrean. Oraingoan, Martxoaren 3ko sarraskian Espainiako Gobernuak izan zuen arduraren inguruko iritzi ezberdinak izan dira bi gobernukideak aurrez aurre jarri dituena.  1976ko gertakari haietan,  Espainiako Poliziak bost langile hil zituen tiroz Gasteizen. 

50. urteurrena dela eta, EH Bilduk eta Sumarrek sinatutako legez besteko proposamena aurkeztu dute Gasteizko Ganberan, Espainiako Gobernuari langileen hilketan izan zuen "erantzukizun zuzena" aitor dezala eskatzeko. Halaber, 1978ko Sanferminetan, Iruñean, izandako istiluetan poliziak hildako gaztearen heriotzaren erantzulea ere Estatua dela aitortzea eskatzen da ekimenean. 

Jeltzaleak eta sozialistak ez dira bat etorri gaiaren inguruan, eta zuzenketa bana aurkeztu dute, bakoitzak bere aldetik. EAJ bat dator Estatuari  aipatutako aitortzak eskatzean, eta baita ere,  maila goreneko adierazpen ofiziala egin dezala galdegitean. 

PSE-EE ez dago ados exijentzia horrekin, eta bere zuzenketan, ez dio ardurarik eskatu Estatuari. Gainerakoan, jeltzaleen testu berbera eraman du Legebiltzarrera. 

Talka gehiago

Azken hilabeteotan hainbat ika-mika izan dituzte publikoki EAJk eta PSE-EEk. Aurrenetarikoa, Gasteizko Arana auzoan Espainiako Gobernuak ireki asmo duen errefuxiatuentzako zentroak piztu zuen: sozialistek Madrilgo Exekutiboaren plana babestu zuten bitartean, EAJ kontra agertu zen, "euskal harrera ereduarekin talka" egiten duelakoan. 

Administrazio publikoaren lan-eskaintzetako euskara eskakizunen inguruan ere jarrera ezberdinak dituzte bi alderdiok, eta agerian geratu zen Enplegu Publikoaren Lege erreformarako jeltzaleek euren proposamena erregistratu zutenean.

Azken asteotan, berriz, Pasaiako Portuaren kudeaketa EAEra eskualdatzeko eskariak eta Ayesa enpresaren erosketak jarri ditu aurrez aurre gobernu bazkideak. 

Eguneko Titularrak EAJ EH Bildu PSE EE Martxoak 3 Politika

Zure interesekoa izan daiteke

carles puigdemont bruselas efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean

Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek iritzi dio Sanchezek Estatutuarekiko duen borondatea "itxaropentsu" egoteko modukoa dela, baina ez du atzerapenik onartuko

Imanol Pradalesek gogorarazi du negoziazioei "jarraibide politiko erabakitzaileagoak onartuz" ekitea eskatu dutela. "Hau da, maila politikoan hitzartutakoak ez dituela etengabe topatzen oztopo eta erresistentzia administratibo eta politikoak. Jarrera horrek, ekintza politikoa debaluatzeaz gain, eragin zuzena du Euskadiren aukeretan eta euskal herritarren bizi-kalitatean", esan du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X