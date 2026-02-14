POLÍTICA
EH Bildu ve posibilidades de conformar mayoría alternativa al PNV en el Ayuntamiento de Santurtzi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Santurtzin gehiengo alternatiboa osatzeko aukera dagoela uste du EH Bilduk
author image

EITB

Última actualización

Tras la dimisión esta semana de la alcaldesa de Santurtzi, del PNV; hoy, EH Bildu asegura que ve posibilidades de conformar una mayoría alternativa a los jeltzales, en el consistorio de la localidad de la margen izquierda. 

Para Iker Casanova, lo ocurrido en Santurtzi refleja "el fin de un modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del PNV"

Ayer, entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, decía que no ve riesgo de perder la alcaldía de Santurtzi.

EH Bildu Santurtzi Bizkaia Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.

Cargar más
