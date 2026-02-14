Sánchez dice a sus socios de la OTAN que el rearme nuclear es una "apuesta peligrosa"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado un aumento de las políticas de disuasión nuclear y ha pedido a las potencias de la OTAN que "pongan freno y firmen" para impedir una nueva carrera armamentística porque considera que actualmente "el rearme más necesario en el mundo es el rearme moral".
Este planteamiento contrasta con el manifestado este viernes por secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aseguró que Estados Unidos mantendrá una "fuerte presencia" en el futuro en la organización, tanto a nivel nuclear como convencional.
Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Sánchez ha remarcado que España ha triplicado su gasto en defensa respecto al PIB en los últimos años y duplicado el número de efectivos militares desplegados en misiones de la OTAN.
El jefe del Ejecutivo español se ha mostrado "firmemente convencido" de que el rearme nuclear de los últimos años, que ha cifrado en 11 millones de dólares a la hora, "no es la senda a seguir".
Sánchez ha defendido "frenar" al presidente ruso, Vladimir Putin, y favorecer la capacidad disuasoria europea "de manera controlada", y ha apostado por "un verdadero Ejército europeo no dentro de diez años, sino ahora" aportando todos los recursos necesarios; por "empoderar las instituciones"; y por "invertir en los valores de la solidaridad, empatía y colaboración porque el rearme que más se necesita en el mundo es un rearme moral".
Además, el jefe del Gabinete español ha apuntado que es necesario desarrollar capacidades de defensa europeas para garantizar la seguridad, la soberanía y la integridad territorial, "además de ofrecer garantías de seguridad a los aliados internacionales".
El presidente español ha defendido el "fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor capacitación de las instituciones globales que han mantenido la paz global durante décadas". Y ha puesto el foco en el desarrollo de la industria de la defensa en Europa, para reforzar la autonomía apoyando "el fortalecimiento del pilar europeo" de la defensa dentro de la Alianza Atlántica.
Asimismo, ha apostado por "centrarse más no solamente en cuánto se gasta, sino en gastar mejor juntos", alertando de que aceptar ese objetivo del 5 % del PIB en Defensa que exige Estados Unidos "supondrá más dependencia en el sector estadounidense".
Sánchez ha afirmado que no entiende "cómo algunos ven en Estados Unidos el proyecto europeo como una amenaza", subrayando que "es uno de los mayores logros del siglo XX". "Hemos decidido avanzar en la Unión Europea para el bien de la estabilidad y la paz global", ha apuntado.
En la misma línea, ha defendido que se debe "profundizar el mercado interior", poniendo como ejemplo con el acuerdo con el Mercosur y afirmando que "Estados Unidos tiene que aceptar que en el futuro lo que tendrán es una UE más integrada".
