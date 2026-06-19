Barkos cree que la propuesta de Chivite sobre el euskera no es suficiente y defiende eliminar la zonificación

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que sería "democráticamente saludable" una reforma de la Ley de Amejoramiento del Fuero (Lorafna) para adaptar 44 años después esta norma a la realidad social, pero ha abogado por ir más allá en la oficialidad del euskera en toda Navarra sin zonificación o la asunción de más competencias. "Sí a una reforma de la Lorafna, de manera convencida y hasta urgente, aunque no precipitada", ha subrayado.



Barkos ha comparecido en el Parlamento foral, donde durante esta legislatura diferentes voces expertas han comparecido en la Ponencia de estudio para la actualización de la Lorafna, en la que ha defendido que la reforma de la ley de autogobierno de Navarra es la manera de frenar cualquier intento de autocracia y autoritarismo que sí avanzan en otros puntos del mundo.

Sobre la propuesta de Chivite de reconocer el euskera como lengua propia de Navarra, Barkos ha considerado que "no cambiaría nada en la situación actual". Sí lo haría, y por ello ha abogado, eliminar la zonificación y dotar de oficialidad al euskera en toda Navarra. "Está claro que es el momento, en términos de sensatez normativa y democrática" de resolver "esta anomalía", y hacerlo "en el Parlamento y por consenso", "deshacer el error histórico que castiga a Navarra".



Así, ha apuntado que pese a que el Parlamento aprobó en 1980 la oficialidad del euskera en toda Navarra, esto no se trasladó después por parte de la comisión negociadora a la Lorafna, pero "hoy la realidad es diferente a 1982, cuando alguien quiso identificar euskera y ETA. Hoy no tienen argumento alguno para seguir haciéndolo".



Por ello ha dado un claro "sí a una reforma de la Lorafna, de manera convencida y hasta urgente, aunque no precipitada", ha subrayado para, en todo caso, "empezar por reconocer a este Parlamento la facultad de proponerla" y que la ciudadanía pueda refrendarla en referéndum.



Pide bilateralidad al Estado

En cuanto a las reformas que a su juicio serían necesarias, se ha detenido en que las "dificultades detectadas" en la relación de Navarra con el Estado imponen "corregir incumplimientos" como el de la asunción de la totalidad de competencias que venían marcadas en la Lorafna de 1982 o que la redacción de la Ley del Convenio Económico "maniata" la autonomía porque no deja regular, aunque sí gestionar, algunos impuestos.



"Eso no habla precisamente de bilateralidad", ha dicho para incidir especialmente en que, dado que Navarra paga "religiosamente" lo estipulado, debería establecerse "algún mecanismo de control y tasación del cumplimiento estatal" en las cuestiones que Navarra paga, como las infraestructuras, o participar cuando se vea afectada por decisiones "y no dependen de la voluntad del Gobierno de turno".

Posiciones del resto de grupos

En el turno de los grupos, tanto UPN como PP han rechazado extender la oficialidad del euskera a todo el territorio. Por su parte, la socialista Arantza Biurrun sí ha valorado el "gesto" de la presidenta Chivite de reconocer el euskera como "lengua propia". Adolfo Araiz (EH Bildu) y Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) han apoyado el planteamiento de Barkos.