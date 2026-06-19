Euskararen alorrean harago joateko eskatu dio Barkosek Chiviteri eta zonifikazioa kentzea
Nafarroako presidente ohiaren ustez, euskara berezko hizkuntza gisa aitortzeak "ez luke ezer aldatuko", eta hizkuntza lurralde osoan ofizial egitea aldarrikatu du.
Uxue Barkos Nafarroako presidente ohi eta Geroa Bairen senatariaren ustez, "demokratikoki osasuntsua" izango litzatekeela Foru Hobekuntzaren Legea (Lorafna, gazteleraz) erreformatzea, araua errealitate sozialera egokitzeko. Dena dela, euskararen alorrean, harago jotzearen alde egin du eta hizkuntza lurralde osoan ofizial egiteko eta zonifikazioa kentzeko eskatu du. "Bai legearen erreformari, konbentzimendu osoz, urgentziaz, baina ez presaz", nabarmendu du.
Nafarroako Parlamentuan agerraldia egin du gaur Barkosek, eta legea eguneratzea babestu du. Legealdi honetan, lantaldea sortu dute foru ganberan, eta araudia erreformatzea egoki ote den aztertu dute hainbat adituk.
Bezperan, Maria Chivite Nafarroako egungo presidenteak euskara "berezko hizkuntza" gisa aitortzea proposatu zuen. Horren harira, Barkosek gaur esan du aldaketa horrek ez lukeela "ezer aldatuko" eta pauso gehiago galdegin ditu. Zonifikazioa bertan behera utzi, eta Nafarroa osoan euskara ofizial egitea babestu du. "Argi dago hauxe dena unea, hori da zentzuzkoena. Bada garaia anomalia hori konpontzeko, Parlamentuan eta adostasunez. Nafarroa zigortzen ari den akats historiko hori desegin behar da", aldarrikatu du.
Gogora ekarri duenez, 1980an euskararen ofizialtasuna onartu zuten Nafarroa guztian baina erabaki hori ez zen Nafarroako Foru Hobekuntzan jaso. "Egungo egoera eta 1982an zegoena ezberdina da. Orduko hartan euskara eta ETA lotu zituzten. Egun ez dute argudio horri eusteko modurik", arrazoitu du.
Aldebikotasuna eskatu dio Estatuari
Euskararen alorrean ez ezik, beste hainbat eremutan ere beharrezkotzat jo du erreforma Barkosek, eta 44 urteotan Estatuak izan duen jarrera salatu. Besteak beste, aipatu du 1982ko arauak jasotzen zituen eskualdaketa batzuk gauzatu gabe daudela edota Hitzarmen Ekonomikoaren Legeak zerga batzuk kudeatzeko "trabak" jartzen dituela.
"Hori ez da aldebikotasunez jokatzea", kritikatu du. Kontrara, azaldu du Nafarroako Gobernuak dagokiona ordaintzen duela, eta "Estatuaren betetze-maila kontrolatzeko mekanismoren bat" ezartzea proposatu du. Izan ere, horren ustez, afera horiek "ezin dira Espainiako Gobernuaren borondatearen menpe egon".
Gainerako taldeen iritziak
Taldeen txandan, zonifikazioa kentzea baztertu dute UPNk eta PPk. Arantza Biurrun (PSN), aldiz, Chiviteren ekimena txalotu du. Azkenik, Adolfo Araizek (EH Bildu) eta Miguel Garridok (Contigo-Zurekin) Barkosen planteamendua babestu dute.
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