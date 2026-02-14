Berrarmatze nuklearra "apustu arriskutsua" dela esan die Sanchezek NATOko kideei
Municheko Segurtasun Konferentzian egindako hitzaldian, "elkartasunaren, enpatiaren eta lankidetzaren balioetan inbertitzearen alde" egin du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Disuasio nuklearraren politikak bultzatzera diru gehiago bideratzea baztertu egin du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gaur, larunbata. Ildo horretatik, armak garatzeko programa politikoei "langa jartzeko eta konpromiso hori sinatzeko" eskatu die Sanchezek NATOko potentziei, uste baitu gaur egun "berrarmatze morala" dela munduan beharrezkoa den berrarmatze bakarra.
Planteamendu hori ez dator bat Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak ostiralean adierazitakoarekin, AEBk etorkizunean erakundean "presentzia handia" izango duela ziurtatu baitzuen, bai maila nuklearrean, bai gainerakoan ere.
Municheko Segurtasun Konferentzian egindako hitzaldian, Sanchezek azpimarratu du Espainiak defentsan egindako gastua hirukoiztu egin duela bere BPGrekiko azken urteotan, eta NATOren misioetara bidalitako soldadu militarren kopurua bikoiztu egin duela.
Espainiako gobernuburua "ziur" agertu da azken urteotako berrarmatze nuklearraren eredua, orduko 11 milioi dolar ingurukoa izan dena, ez dela "jarraitu beharrekoa".
Vladimir Putin Errusiako presidentea "geldiaraztea" eta "modu kontrolatuan" Europaren disuasio gaitasuna bultzatzea defendatu du Sanchezek, eta "benetako Europako Armada baten alde" egin du, "ez hamar urte barru, baizik eta orain, beharrezko baliabide guztiak bideratuta, erakundeak ahalduntzeko". Testuinguru horretan, "elkartasunaren, enpatiaren eta lankidetzaren balioetan" inbertitzeko deia egin die NATOko herrialdeei, "berrarmatze morala" munduan beharrezkoagoa den berrarmatze bakarra dela iritzita.
Gainera, Espainiako presidenteak adierazi duenez, beharrezkoa da Europaren defentsarako gaitasunak garatzea segurtasuna, subiranotasuna eta lurralde osotasuna bermatzeko, "nazioarteko aliatuei segurtasun bermeak eskaintzeaz gain".
Horrez gain, "sistema aldeaniztuna indartzea eta hamarkadetan zehar bakeari eutsi dioten munduko erakundeak gehiago trebatzea" defendatu du Sanchezek. Testuinguru horretan, Europan defentsaren industriaren garapenean jarri du arreta, autonomia indartzeko, Aliantza Atlantikoaren baitan defentsa indartzea lagunduta.
Era berean, arreta zenbatekoan jarri beharrean, dirua zein baliabideak elkarrekin hobeto erabiltzeko eskatu du Espainiako presidenteak, AEBk eskatzen duen BPGren % 5eko helburu hori onartzeak "AEBko sektorean mendekotasun handiagoa" ekarriko duela ohartaraziz.
Sanchezek adierazi du ez duela ulertzen "batzuek zer dela eta ikusten duten Europako proiektua mehatxu gisa", eta azpimarratu du hori "XX. mendeko lorpen handienetako bat" dela. "Egonkortasunaren eta mundu osoko bakearen alde Europar Batasunean aurrera egitea erabaki dugu", gaineratu du.
Ildo beretik, Sanchezek esan du "barne merkatua indartu" behar dela, Mercosurrekin lortutako akordioa adibide gisa jarrita. "AEBk onartu egin behar du etorkizuneko EB integratuagoa izango dela", esan du.
