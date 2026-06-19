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Epaileak zalantzan jarri du Getxoko Irurak Bat jauregia eraistearen inguruko ikerketarekin jarraitzea

Epaitegiak hainbat eginbide bertan behera utzi ditu, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak duela gutxi emandako epai bati buruzko iritzia eskatu die aldeei, ikertutako gertakarien balorazio penalean eragina izan dezakeelakoan.

(Foto de ARCHIVO) Solar donde se ubicaba el palacete REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/1/2026

Irurak Bat jauregia zegoen orubea. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Irurak Bat jauregia eraistea ikertzen ari den epaileak prozedura judiziala gelditzeko aukerari atea ireki dio, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) duela gutxi emandako epai baten ostean.

Getxoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiak ostiral honetarako aurreikusita zeuden bi teknikariren deklarazioak bertan behera uztea erabaki du, eta pertsonatutako alderdi guztiei eskatu die alegazioak aurkezteko EAEANk ekainaren 9an emandako ebazpen bati buruz. Magistratuak jakin nahi du ea ikerketa penalak aurrera jarraitu behar duen ala, aitzitik, epaiak prozedurari amaiera ematea gomendatzen duten.

Ikerketak Irurak Bat jauregitxoaren eraispena aztertzen du, Getxon dagoen XIX. mendeko eraikina, kooperatiba batek luxuzko etxebizitzak eraikitzeko. Kooperatiba horretan, besteak beste, EAJko zinegotzi batzuek parte hartu zuten. Gaur egun hamar pertsona ikertzen ari dira.

Epailearen autoaren arabera, EAEko Auzitegi Nagusiaren epaia agiri bidezko froga gisa sartu da, eginbideetan "garrantzia" izan dezakeelako. Epailearen ustez, haren edukiak eragina izan dezake ikertzen ari diren jokabideen balorazio juridiko-penalean.

Gainera, epaitegiak defentsaren eskaera bertan behera uztea erabaki du, Ertzaintzak ikerketaren esparruan egindako miaketetan konfiskatutako gailu elektronikoen edukia eskuratzea galarazteko.

Epaitegiak aipatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak Irurak Bat jauregitxoa ez den beste eraikin bat eraisteko lizentziari buruzko ebazpena eman du. Hala ere, pertsonatutako alderdien arabera, ebazpenak ondorioztatzen du Getxoko eraikinak ez zuela oinarrizko babesik kultura-ondasun gisa.

Eduardo Andrade Getxoko Udaleko PPko bozeramaile eta herri akusazioaren abokatuak nabarmendu duenez, instruktoreak hiru txosten ditu jauregia babestuta zegoela eta ezin zela eraitsi esanez. Horien artean daude Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak, Eusko Jaurlaritzak eta deklarazioa bertan behera utzi duen perituetako batek egindako dokumentuak.

Andradek adierazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak 2019an indarrean zegoen araudia aplikatzen du, eta Irurak Bat eraistea, berriz, 2022an egindako lege-aldaketen arabera aztertu behar da. Haren ustez, ikerketak argitu beharreko gaietako bat da eraikinaren zati bat eraitsi ote zitekeen fatxada batzuk kontserbatuta, edo babesak mota horretako edozein jarduketa egitea eragozten ote zuen.

Herri-akusazioaren ordezkariaren ustez, gainera, kausaren alderdirik garrantzitsuena izango da lizentzia ematearekin zerikusia duten funtzionario eta udal-arduradunek prebarikazio-deliturik egin ote duten zehaztea.

Epaitegiak emandako autoa ez da irmoa, eta goragoko instantzietan errekurritu daiteke.

Getxo EAJ-PNV Euskadiko Alderdi Popularra Politika

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