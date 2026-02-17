El debate sobre la posible prohibición del velo integral (burka y niqab) en el espacio público llega al Congreso de los Diputados. El Pleno de la Cámara baja votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para “la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público”, presentada por Vox. El PP ya ha anunciado que la apoyará, aunque no saldrá adelante porque no contará con el apoyo de Junts.

La formación catalana ha anunciado este martes que votará en contra de la proposición de ley, aunque ha señalado que presentará un proyecto de ley propio que defiende la prohibición del burka y el velo integral en espacios públicos.

En este sentido, Junts ha dejado claro que su oposición a la propuesta tiene mucho que ver con que venga de Vox. Fuentes del partido han constatado que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, ya que "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

El PP, mientras, ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha justificado que su formación propugna “el feminismo de verdad, no ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entienden”.

Los precedentes

Este debate llega este martes a la Cámara baja después de que el Parlamento balear aprobara a principios de febrero, con el apoyo de Vox, una proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno español a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos en España.

Mientras, en Asturias, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón no logró sacar adelante la semana pasada, en el Pleno Municipal, una iniciativa encaminada a regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, con prendas como niqab, burka o equivalentes.

Tampoco salió adelante el pasado año una propuesta de Vox para prohibir el velo integral en Murcia.

En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se desmarcó en septiembre de 2025 de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos y colegios de la Comunidad de Madrid, aunque en esta ocasión no se refería al velo integral sino al pañuelo islámico.

En agosto de 2025, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró su apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab, pero rechazó que eso deba ocurrir con el velo o hiyab. "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", declaró Feijóo.

El debate en Catalunya y Junts

En Catalunya, mientras, el Parlament rechazó en mayo del año pasado prohibir el uso de cualquier velo islámico, entre ellos el burka, el hiyab, el niqab, el burkini, la 'xaila', el khimar o el chador, en espacios o centros de carácter público. Así lo recogía una moción de Aliança Catalana (AC) que no salió adelante con los votos en contra del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, y la abstención del PP y de Vox.

Entonces, Junts votó en contra de la propuesta de AC al considerar que el texto redactado “destilaba odio”.