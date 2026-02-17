Eztabaida
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kongresura iritsi da burka eta niqab-a debekatzeko asmoa: PP eta Vox alde daude, baina Juntsek kontra bozkatuko du

Kataluniako alderdiak iragarri du lege proiektu propioa aurkeztuko duela espazio publikoetan belo integrala erabiltzea debekatzeko.

niqab-alemania-

Bi emakume, burkarekin. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espazio publikoan belo integrala (burka eta niqab-a) debekatzeari buruzko eztabaida Diputatuen Kongresura iritsi da. Behe Ganberako Osoko Bilkurak astearte honetan bozkatuko du "espazio publikoan emakumeen duintasuna eta herritarren segurtasuna babesteko" Lege Organikoaren proposamen bat, Voxek aurkezturikoa. PPk dagoeneko iragarri du babestu egingo duela, baina ez du aurrera egingo, ez baitu izango Juntsen babesik. 

Kataluniako alderdiak azken orduetan iragarri du lege proposamenaren aurka bozkatuko duela, baina adierazi du lege proiektu propio bat aurkeztuko duela, espazio publikoetan belo integrala debekatzea defendatzeko.

Horrela, Juntsek argi utzi du proposamenaren aurka agertzeak zerikusi handia duela Voxek proposatu izanarekin. Alderdiak adierazi duenez, ez dute inoiz Voxen proposamenik bozkatu Kongresuan. Haien hitzetan, "alderdi politiko antifeminista da, giza eskubideen aurkakoa, eta Kataluniaren aurkako errepresioaren buru izan da".

PPk, ordea, ekimena babestuko duela aurreratu du, eta Carmen Funez PPko Gizarte Politikako idazkariordeak azaldu du "benetako feminismoaren alde" egingo duela bere alderdiak. "Gurea feminismoak ez du burka zein niqab-aren alde egingo gure herrian", adierazi du.

Aurrekariak

Eztabaida astearte honetan iritsi da Legebiltzarrera, Balearretako Parlamentuak otsailaren hasieran PPren legez besteko proposamen bat onartu ostean, Voxen babesarekin. Horretan, Espainiako Gobernuari eskatzen zitzaion debekatzeko Espainiako espazio publikoetan burka eta niqab-a erabiltzea.

Bestalde, Asturiasen, joan den astean, Gijongo Voxek ez zuen lortu “burka eta antzeko jantzien” aurkako ekimen bat aurrera ateraatzea. Iaz ere ez zen aurrera atera Voxen proposamen bat, Murtzian, belo integrala debekatzeko.

Madrilera ere heldu zen Voxen proposamen bat zapi hori debekatzeko, Legez Besteko Proposamen baten bidez. Iazko apirilean izan zen, eta Erkidegoko presidente Isabel Diaz Ayuso proposamenaren kontra agertu zen. Planteamendu hura, baina, ez zen belo integralaz ari, zapi islamikoaz baizik.

2025eko abuztuan, Alberto Nuñez Feijoo PPren burua espazio publikoetan burka eta niqab-a "debekatzearen" alde agertu zen, baina bereizi zituen beloa eta hiyab-a. "Emakumearen duintasunaren eta espazio publikoetako segurtasunaren aurka egiten duen janzkera oro debekatu egin behar da gure herrialdean", adierazi zuen Feijook.

Kataluniako eztabaida eta Junts

Katalunian, iazko maiatzean, Parlamentuak uko egin zion islamiar beloa, burka, hiyab, niqab, burkini, xaila, khimarra eta txadorra debekatzeari. Proposamena Aliança Catalanaren bidez heldu zen Parlamentura, eta PSC-Units, Junts, ERC, Comuns eta CUP debekuaren kontra agertu ziren. PPk eta Voxek, aldiz, abstentzioaren alde egin zuten, eta proposamena ez zen aurrera atera.

Orduan, Juntsek ACren proposamenaren aurka bozkatu zuen, idatzitako testua "gorrotoz betea" zegoela iritzita.

PPk Voxen legearen alde bozkatuko du, espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko
Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X