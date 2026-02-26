Los papeles del 23-F
¿Qué cambia con los papeles del 23-F?

La desclasificación de los papeles del 23-F ha generado un gran eco mediático, aunque el alcance no ha cumplido finalmente las expectativas. El historiador Josu Chueca analiza en qué medida cambia el relato sobre el golpe de Estado.
MADRID, 25/02/2026.- Fotografía de archivo tomada el 23/02/1981 del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, y que ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia. EFE/ARCHIVO/Manuel H. de León

Antonio Tejero en el golpe de Estado del 23-F. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Zer aldatzen dute estatu-kolpearen agiriek?
author image

Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

Las expectativas que se habían generado en torno a la desclasificación de los papeles del 23-F no se han visto correspondidas por el contenido de la larga lista de documentos que se ha hecho pública. Algunos de los papeles del golpe de Estado, en todo caso, aportan novedades al respecto y permiten profundizar en aquel oscuro episodio.

Determinadas interpretaciones han concluido que los documentos desclasificados han permitido reforzar el papel de la monarquía, en la medida en que parece acreditado que una parte de los golpistas hacían responsable al rey emérito del fracaso del golpe.

Algunos de los documentos, sin embargo, también han alimentado dudas sobre la actuación del propio Juan Carlos I, que se habría reunido con los golpistas antes del proceso judicial para que la Casa Real saliera indemne. Las sospechas sobre el papel del CESID, el antiguo CNI, también se han agravado: al menos seis miembros del servicio de inteligencia participaron "activamente" en el golpe.

El historiador Josu Chueca reflexiona sobre las consecuencias de la desclasificación y deja claro que la decisión debería servir al menos para  abrir el camino a la desclasificación de la información relativa a otros episodios de la Transición.

"Los Sanfermines del 78, el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sucesos de Montejurra en 1976... también deberían desclasificarse. Este primer paso debería abrir ese camino", indica.

El relato del 23-F

En opinión del historiador navarro, es "demasiado pronto" para precisar en qué cambia el relato sobre el intento de golpe de Estado.

“Da la impresión de que se han reforzado las líneas principales del relato dominante que hemos conocido hasta ahora. Eso es al menos lo que hemos visto reflejado en algunos medios relevantes. En mi opinión, sin embargo, hace falta tiempo para profundizar en la documentación y extraer conclusiones”, explica Chueca.

El papel del rey

En opinión del doctor en Historia Contemporánea de la EHU, la cuestión central de ese "relato dominante" tiene que ver con el papel que jugó Juan Carlos I en el golpe de Estado. La documentación de los servicios secretos ha mostrado que, sobre las 19:00 horas, el rey no autorizó al General Armada a acudir al Palacio de la Zarzuela. Asimismo, parece acreditado que el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, marcó distancias con los golpistas desde la tarde, horas antes de que pasada la una de la madrugada compareciese el propio monarca.

De hecho, Josu Chueca cree que la influencia de Fernández Campo pudo ser relevante: "En mi opinión, su criterio fue importante para que el rey viera que no podía respaldar el golpe; para recordar al monarca, por ejemplo, lo que le ocurrió a Alfonso XIII años después de apoyar el golpe de Primo de Rivera. Tenía también muy cercano el caso de Constantino de Grecia, quien se puso del lado de los militares y, cuando cayó la dictadura, tuvo que abandonar el país".

En cualquier caso, a juicio del historiador, no se han despejado las dudas sobre el papel que desempeñó el rey antes del golpe de Estado: "Parece que antes del golpe tenía información sobre lo que se movía en el entorno militar. Era muy próximo a algunos militares, también a algunos de los golpistas, como el General Armada. Se ha visto que mostraba empatía y cercanía hacia ellos. ¿Qué papel jugó en las semanas y meses previos? No lo sabemos. Parece que recibía a mucha gente en la Zarzuela y, al parecer, era una persona que escuchaba. Sabía escuchar, aunque sin mostrar una posición clara o un apoyo explícito".

documento desclasificado 23F desklasifikatutako dokumentua O23

Uno de los documentos desclasificados. Foto: Europa Press

Los servicios de inteligencia

Chueca también aprecia muchas dudas respecto a la participación del servicio secreto español. Ha quedado claro que algunos agentes del CESID participaron "de forma activa". "O conocían con antelación el golpe o planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto y posteriormente trataron de encubrir", recoge un documento del antiguo CNI.

"Lo que no ha quedado claro es la implicación de los agentes de alto nivel. Ahí todavía hay muchas sombras. ¿Fueron solo esos seis agentes los que participaron? ¿Se ha desclasificado toda la información existente respecto al papel de los servicios secretos?", se pregunta.

El contexto de la Transición

Para Chueca, por último, los documentos ponen de manifiesto la fragilidad de la Transición y el clima de tensión que se vivía, así como lo sensible que resultaba la cuestión nacional.

"En los cuarteles había un ambiente muy crítico hacia Suárez y, en general, hacia la Transición. El rey lo sabía. La cuestión de las nacionalidades tuvo un peso muy importante en aquel momento convulso. Era imposible que, en el contexto europeo, un golpe de Estado como el del 23-F triunfara y se regresara al franquismo. Por eso surgieron alternativas como la del General Armada: un gobierno de concentración con la derecha, algunos socialistas y militares. No se materializó, pero el golpe tuvo consecuencias, sobre todo en lo relativo a las nacionalidades. De ahí vino la llamada LOAPA, y se puso freno a los procesos vasco y catalán", concluye.

