¿Qué cambia con los papeles del 23-F?
Las expectativas que se habían generado en torno a la desclasificación de los papeles del 23-F no se han visto correspondidas por el contenido de la larga lista de documentos que se ha hecho pública. Algunos de los papeles del golpe de Estado, en todo caso, aportan novedades al respecto y permiten profundizar en aquel oscuro episodio.
Determinadas interpretaciones han concluido que los documentos desclasificados han permitido reforzar el papel de la monarquía, en la medida en que parece acreditado que una parte de los golpistas hacían responsable al rey emérito del fracaso del golpe.
Algunos de los documentos, sin embargo, también han alimentado dudas sobre la actuación del propio Juan Carlos I, que se habría reunido con los golpistas antes del proceso judicial para que la Casa Real saliera indemne. Las sospechas sobre el papel del CESID, el antiguo CNI, también se han agravado: al menos seis miembros del servicio de inteligencia participaron "activamente" en el golpe.
El historiador Josu Chueca reflexiona sobre las consecuencias de la desclasificación y deja claro que la decisión debería servir al menos para abrir el camino a la desclasificación de la información relativa a otros episodios de la Transición.
"Los Sanfermines del 78, el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sucesos de Montejurra en 1976... también deberían desclasificarse. Este primer paso debería abrir ese camino", indica.
El relato del 23-F
En opinión del historiador navarro, es "demasiado pronto" para precisar en qué cambia el relato sobre el intento de golpe de Estado.
“Da la impresión de que se han reforzado las líneas principales del relato dominante que hemos conocido hasta ahora. Eso es al menos lo que hemos visto reflejado en algunos medios relevantes. En mi opinión, sin embargo, hace falta tiempo para profundizar en la documentación y extraer conclusiones”, explica Chueca.
El papel del rey
En opinión del doctor en Historia Contemporánea de la EHU, la cuestión central de ese "relato dominante" tiene que ver con el papel que jugó Juan Carlos I en el golpe de Estado. La documentación de los servicios secretos ha mostrado que, sobre las 19:00 horas, el rey no autorizó al General Armada a acudir al Palacio de la Zarzuela. Asimismo, parece acreditado que el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, marcó distancias con los golpistas desde la tarde, horas antes de que pasada la una de la madrugada compareciese el propio monarca.
De hecho, Josu Chueca cree que la influencia de Fernández Campo pudo ser relevante: "En mi opinión, su criterio fue importante para que el rey viera que no podía respaldar el golpe; para recordar al monarca, por ejemplo, lo que le ocurrió a Alfonso XIII años después de apoyar el golpe de Primo de Rivera. Tenía también muy cercano el caso de Constantino de Grecia, quien se puso del lado de los militares y, cuando cayó la dictadura, tuvo que abandonar el país".
En cualquier caso, a juicio del historiador, no se han despejado las dudas sobre el papel que desempeñó el rey antes del golpe de Estado: "Parece que antes del golpe tenía información sobre lo que se movía en el entorno militar. Era muy próximo a algunos militares, también a algunos de los golpistas, como el General Armada. Se ha visto que mostraba empatía y cercanía hacia ellos. ¿Qué papel jugó en las semanas y meses previos? No lo sabemos. Parece que recibía a mucha gente en la Zarzuela y, al parecer, era una persona que escuchaba. Sabía escuchar, aunque sin mostrar una posición clara o un apoyo explícito".
Los servicios de inteligencia
Chueca también aprecia muchas dudas respecto a la participación del servicio secreto español. Ha quedado claro que algunos agentes del CESID participaron "de forma activa". "O conocían con antelación el golpe o planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto y posteriormente trataron de encubrir", recoge un documento del antiguo CNI.
"Lo que no ha quedado claro es la implicación de los agentes de alto nivel. Ahí todavía hay muchas sombras. ¿Fueron solo esos seis agentes los que participaron? ¿Se ha desclasificado toda la información existente respecto al papel de los servicios secretos?", se pregunta.
El contexto de la Transición
Para Chueca, por último, los documentos ponen de manifiesto la fragilidad de la Transición y el clima de tensión que se vivía, así como lo sensible que resultaba la cuestión nacional.
"En los cuarteles había un ambiente muy crítico hacia Suárez y, en general, hacia la Transición. El rey lo sabía. La cuestión de las nacionalidades tuvo un peso muy importante en aquel momento convulso. Era imposible que, en el contexto europeo, un golpe de Estado como el del 23-F triunfara y se regresara al franquismo. Por eso surgieron alternativas como la del General Armada: un gobierno de concentración con la derecha, algunos socialistas y militares. No se materializó, pero el golpe tuvo consecuencias, sobre todo en lo relativo a las nacionalidades. De ahí vino la llamada LOAPA, y se puso freno a los procesos vasco y catalán", concluye.
Te puede interesar
El Congreso de los Diputados vuelve a derogar la moratoria antidesahucios y otras medidas del escudo social
La norma que ha sido rechazada introducía como novedad, respecto al derogado hace un mes, que la suspensión de los desahucios no se aplicaría a los propietarios de dos o menos viviendas, una concesión pactada por el Gobierno con el PNV.
La desclasificación de los papeles del 23F provoca "decepción" en los socios de investidura, mientras Feijóo pide la vuelta de Juan Carlos I
EH Bildu, PNV, Compromís y BNG consideran que los documentos desclasificados no aportan más datos a los ya conocidos sobre el intento de intento de golpe de Estado y que, por tanto, tienen las "mismas dudas" que tenían antes.
La alcaldesa de Santurtzi hace efectiva su dimisión: “Me voy con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad”
Karmele Tubilla anunció el pasado 12 de febrero su decisión de abandonar la alcaldía “por razones personales, familiares y políticas”, al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de los partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV.
PNV y PSE-EE acuerdan pedir al Gobierno español que reconozca el papel del Estado en la masacre del 3 de marzo
Piden el desbloqueo en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que se facilite el acceso a la información de aquel suceso.
Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu
La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".
PNV acusa a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente de la Ley de Juventud
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.
UEMA presenta una estrategia territorial que propone un cambio de rumbo en el proceso de revitalización del euskera
La estrategia se basa en dos ideas fundamentales: revertir y fortalecer el declive de los espacios respiratorios y de la zona rural más vascófona, y planificar la política lingüística desde una perspectiva territorial.
Muere a los 93 años Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el intento de golpe del 23-F
El anuncio de su muerte coincide con la publicación de los documentos desclasificados del golpe fallido.
EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".